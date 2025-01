ChatGPT: OpenAI introduce nuovi miglioramenti alla modalità canvas

OpenAI ha annunciato alcuni miglioramenti a canvas, modalità di lavorare con ChatGPT per progetti di scrittura e codice, resa di recente generalmente disponibile dall’azienda.

Tra le novità, c’è innanzitutto l’integrazione con il modello OpenAI o1, cosa che – sottolinea lo specialista dell’AI generativa – migliora le capacità sia per il coding sia per le risposte.

È ora possibile selezionare o1 dall’elenco dei modelli e utilizzare l’icona della casella degli strumenti o digitare il comando “/canvas”.

Inoltre, Canvas può ora eseguire il rendering di codice HTML e React, rendendo più facile la visualizzazione e il lavoro con Projects.

Canvas è disponibile per gli utenti Pro, Plus, Team e Free, e tra un paio di settimane lo sarà anche per gli utenti Enterprise ed Edu, sul web e nelle applicazioni desktop Windows e MacOS. Prossimamente – afferma OpenAI – lo sarà anche su piattaforme mobili (iOS, Android e web mobile).

La funzione canvas è una nuova interfaccia per lavorare con ChatGPT in attività di scrittura e coding, che offre un tipo di interazione con il chatbot AI che va oltre la semplice chat. Canvas si apre in una finestra separata, consentendo all’utente di collaborare in modo ancora più interattivo con ChatGPT a un progetto.

Per quanto riguarda OpenAI o1, è l’ultima serie di modelli di intelligenza artificiale progettati da OpenAI in modo che si prendano più tempo per “pensare” prima di rispondere. Questa famiglia di modelli di intelligenza artificiale di nuova generazione è in grado di ragionare su compiti complessi e di risolvere problemi più difficili rispetto ai modelli precedenti in ambito scientifico, di programmazione e matematico.

Ed è proprio la più avanzata capacità nell’ambito del coding che OpenAI mette maggiormente in evidenza nel contesto dell’integrazione con canvas.