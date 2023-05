ChatGPT, l’app ufficiale per iPhone arriva in Italia: come iniziare a usarla

È arrivata anche in Italia l’app ufficiale per iPhone ChatGPT di OpenAI: lanciata un paio di settimane fa inizialmente negli Stati Uniti, ora è disponibile in più di 150 Paesi e territori l’app per iOS del noto chatbot basato sull’intelligenza artificiale.

Per provarla, è possibile scaricarla gratuitamente dall’App Store di Apple per iOS. Per il suo funzionamento, l’app ChatGPT per iOS richiede iPhone 8 o più recente e iOS 16.1 o successivo.

Al suo primo avvio, l’app richiede il login per accedere. È possibile utilizzare il proprio account Apple o Google, oppure è possibile registrare un proprio account OpenAI.

Chi già possiede un proprio account OpenAI, può utilizzarlo per eseguire il login. Il login di OpenAI a sua volta consente di utilizzare anche l’account Microsoft dell’utente.

Una volta effettuato l’accesso, una breve introduzione ci spiega che l’app ufficiale di ChatGPT per iPhone consente di sincronizzare la cronologia delle chat tra i vari dispositivi e sfrutta i più recenti miglioramenti al potente modello di OpenAI.

Al tempo stesso, OpenAI stessa ci esorta a ricordare sempre che ChatGPT può essere impreciso e può dare risposte sbagliate. OpenAI fornisce anche il più che opportuno consiglio di non condividere mai informazioni sensibili con il chatbot, poiché le chat anonimizzate potrebbero essere utilizzate dal team dell’azienda per la revisione del modello.

Una volta entrati nell’app vera e propria, l’ambiente della chat è pulito, essenziale e focalizzato sulla conversazione con l’intelligenza artificiale di ChatGPT.

Come si è soliti fare nell’interfaccia web, basta digitare la domanda o l’input nella casella del prompt testuale, per avviare la conversazione.

Con un tap sull’icona della registrazione nel campo di input, è anche possibile utilizzare la voce per porre domande a ChatGPT. Una volta terminata la registrazione vocale, il chatbot la processa e genera il testo da poter inviare.

Un tap sul pulsante Altro (quello con l’icona con i tre puntini, nell’angolo in alto a destra) ci offre l’accesso a un menu di opzioni. Da lì possiamo accedere, tra le altre cose, alla cronologia (anche da altri dispositivi, se con lo stesso account) e alle impostazioni dell’app ChatGPT per iPhone.

Tra le varie opzioni di configurazione, nella scheda Settings è possibile anche effettuare l’upgrade a ChatGPT Plus. L’app ChatGPT per iPhone è infatti utilizzabile con il piano gratuito e offre la possibilità di upgrade a quello a pagamento che garantisce, tra le altre cose, l’accesso a GPT-4 e una corsia prioritaria per l’utilizzo di ChatGPT anche in momenti di traffico più intenso.