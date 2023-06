ChatGPT arriva anche nelle auto: al via il programma beta di Mercedes

Mercedes-Benz sta espandendo l’uso dell’intelligenza artificiale e integrandola nel controllo vocale dei suoi veicoli come passo successivo. Aggiungendo ChatGPT, il controllo vocale tramite Hey Mercedes di MBUX Voice Assistant diventerà ancora più intuitivo. Un programma beta opzionale inizierà il 16 giugno 2023 negli Stati Uniti per oltre 900.000 veicoli dotati del sistema di infotainment MBUX.

I clienti Mercedes possono partecipare tramite l’app Mercedes me o direttamente dal veicolo utilizzando il comando vocale “Hey Mercedes, voglio unirmi al programma beta2. Il lancio del programma beta avverrà on the air.

Mercedes-Benz sta integrando ChatGPT tramite il servizio Azure OpenAI, sfruttando le funzionalità di livello aziendale della piattaforma cloud e AI di Microsoft.

Aggiunta per il controllo vocale tramite Hey Mercedes

Mercedes-Benz MBUX Voice Assistant ha già stabilito gli standard del settore ed è noto per il suo funzionamento intuitivo e un ampio portafoglio di comandi. Conducente e passeggeri possono ricevere aggiornamenti sportivi e meteo, avere risposte a domande sull’ambiente circostante o persino controllare le loro case intelligenti.

ChatGPT integra il controllo vocale intuitivo esistente tramite Hey Mercedes. Mentre la maggior parte degli assistenti vocali si limita a compiti e risposte predefinite, ChatGPT sfrutta un large language model per migliorare notevolmente la comprensione del linguaggio naturale ed espandere gli argomenti a cui può rispondere.

Mercedes-Benz combina il meglio dei due mondi, migliorando i dati convalidati di MBUX Voice Assistant con il formato di dialogo più naturale di ChatGPT. Gli utenti sperimenteranno un assistente vocale che non solo accetta comandi vocali naturali, ma può anche condurre conversazioni. Presto, i partecipanti che chiedono all’assistente vocale dettagli sulla loro destinazione, per suggerire una nuova ricetta per la cena o per rispondere a una domanda complessa, riceveranno una risposta più completa, mantenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Mercedes-Benz garantisce la riservatezza dei dati

Una collaborazione con Microsoft consente l’integrazione di ChatGPT. Attraverso il servizio Azure OpenAI, Mercedes‑Benz sta sfruttando i modelli di intelligenza artificiale generativa su larga scala di OpenAI combinati con le funzionalità di sicurezza, privacy e affidabilità di livello aziendale di Azure. Mercedes-Benz mantiene il controllo completo sui processi IT in background. I dati dei comandi vocali raccolti vengono archiviati nel Mercedes-Benz Intelligent Cloud, dove vengono resi anonimi e analizzati.

La protezione dei dati è una priorità assoluta per Mercedes-Benz. I clienti sanno in ogni momento quali informazioni vengono raccolte e per quale scopo e sono liberi di prendere le proprie decisioni. Mercedes-Benz protegge tutti i dati dei clienti da manipolazioni e abusi.

“L’integrazione di ChatGPT con Microsoft nel nostro ambiente cloud controllato è una pietra miliare nel nostro percorso per rendere le nostre auto il centro della vita digitale dei nostri clienti. Il nostro programma beta potenzia le funzioni Hey Mercedes esistenti come query di navigazione, richieste meteo e altre con le funzionalità di ChatGPT. In questo modo, miriamo a supportare le conversazioni con dialoghi naturali e domande di follow-up. I nostri clienti possono sempre contare su di noi per garantire la migliore protezione possibile della loro riservatezza dei dati. Tutto è sotto un unico grande obiettivo: ridefinire il rapporto con la tua Mercedes”.

Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Procurement

Mercedes-Benz offre ai clienti l’opportunità di provare le ultime tecnologie nei loro veicoli come primi utilizzatori. Il programma beta incentrato sugli Stati Uniti dovrebbe durare tre mesi. In cambio, gli sviluppatori Mercedes-Benz otterranno informazioni utili su richieste specifiche, consentendo loro di stabilire priorità precise nell’ulteriore sviluppo del controllo vocale. I risultati del programma beta verranno utilizzati per migliorare ulteriormente l’assistente vocale intuitivo e per definire la strategia di lancio di modelli linguistici di grandi dimensioni in più mercati e lingue.

ChatGPT in linea con i principi AI di Mercedes-Benz

GPT sta per “Generative Pre-trained Transformer“, una famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni che sono stati addestrati per creare o riassumere testi, rispondere a domande, tradurre linguaggi e persino generare codice di programmazione. ChatGPT è costruito su una sofisticata rete neurale sviluppata dalla società OpenAI.

Mercedes-Benz sta adottando un approccio all’integrazione di ChatGPT che si allinea ai principi di intelligenza artificiale dell’azienda per rendere accessibili ai clienti i vantaggi delle soluzioni di intelligenza artificiale innovative. Mercedes-Benz tiene d’occhio i potenziali rischi e il sistema verrà continuamente migliorato a vantaggio di tutti i clienti. Un approccio responsabile alle soluzioni di intelligenza artificiale generativa è la massima priorità per Mercedes-Benz.