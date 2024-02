Chatbot builder per tutti, senza saper sviluppare e grazie all’AI: ci pensa Thinkstack

Thinkstack annuncia il lancio della sua piattaforma di chatbot AI che consente alle aziende di tutte le dimensioni di creare e distribuire chatbot avanzati di assistenza clienti GPT-4 senza alcuno sforzo.

La piattaforma consente agli utenti di creare un chatbot completamente gratuito e di incorporarlo in qualsiasi sito web. “Il motivo alla base di questo piano tariffario freemium è che vogliamo che i nostri clienti comprendano appieno il funzionamento di Thinkstack, amino il prodotto e solo successivamente investano in esso”, ha dichiarato Basudev Saha, Chief Technical Officer di Thinkstack.

Le aziende, grandi e piccole, hanno storicamente lottato con metriche non ottimali quando si tratta di assistenza ai clienti. Che si tratti di problemi di allocazione delle risorse o di tempi di risposta, i colli di bottiglia sono sempre esistiti come un malessere ostinato nei settori rivolti ai clienti.

Thinkstack assicura che il suo creatore di chatbot AI non solo farà risparmiare alle aziende un’ingente quantità di capitale prezioso, ma porterà anche a un’esperienza cliente più integrata e in linea con il brand, grazie a funzionalità ricche come la personalizzazione dei chatbot e la formazione costante e istantanea dei bot. Ad esempio, dopo l’onboarding, un nuovo membro del team di assistenza clienti può richiedere settimane di formazione sui dettagli del prodotto e sulle linee guida del marchio. Ma la stessa cosa può essere ottenuta con un bot in pochissimo tempo.

Mentre la rivoluzione dell’intelligenza artificiale continua a rimodellare le industrie di tutto il mondo, la missione di Thinkstack è quella di democratizzare l’accesso a questa tecnologia abilitante. La semplicità di creare un assistente AI con Thinkstack quasi in un paio di minuti è ciò che il marchio ritiene essere il suo più grande tour de force.

“I chatbot possono ottimizzare molti aspetti delle operazioni commerciali. Ma, soprattutto nel settore dell’assistenza clienti, le applicazioni dei chatbot AI sono illimitate. Eppure, qualche anno fa, molti avrebbero riso all’idea che chiunque con conoscenze di codifica assolutamente nulle sarebbe stato in grado di creare i propri assistenti AI. Ma ora stiamo dicendo: “Sì, è davvero possibile””, aggiunge Basudev.

Alcuni dei settori che possono trarre vantaggio dalla soluzione di assistente AI di Thinkstack sono la sanità, il retail e le grandi imprese. Questi settori hanno bisogno di un’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia che si tratti di aziende di vendita al dettaglio o di assistenza sanitaria che hanno a che fare con le richieste e le lamentele dei clienti, sia che si tratti di grandi aziende (in particolare organizzazioni finanziarie) che devono tenere informati i propri stakeholder sugli aggiornamenti dell’azienda.

Il creatore di chatbot AI di Thinkstack offre alcune caratteristiche molto utili