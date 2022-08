CFO, Axiante spiega come si è evoluto il ruolo del Chief Financial Officer

Il punto di vista di Marcello Visalli, Managing Director di Axiante Stream, sul tema CFO, Chief Financial Officer.

Come è cambiato il ruolo del CFO, quali sono le nuove sfide che deve affrontare e i trend da seguire, nell’epoca post-pandemica e della trasformazione digitale sempre più veloce.

Come è cambiato il ruolo del CFO nell’epoca post-pandemica tra resilienza e digitalizzazione?

Il lavoro del Chief Financial Officer è diventato più complesso rispetto al passato. Da semplice manager tenuto a riportare i dati di bilancio al top management, è diventato oggi il vero braccio destro del CEO, chiamato a pianificare le valutazioni di impatto sulla finanza di tutte le scelte aziendali.

Il suo compito è quello di produrre analisi che aiutino i diversi dipartimenti a prendere decisioni più accurate per far evolvere il business. Agilità e velocità sono diventate perciò essenziali per il suo lavoro. Le analisi richieste al CFO devono essere disponibili rapidamente e i dati su cui si basano tali analisi devono essere immediatamente fruibili.

Quali sono le nuove sfide che deve affrontare? E com’è cambiato lo scenario competitivo che si trova a fronteggiare?

Negli ultimi anni le aziende hanno subito un’accelerazione digitale senza precedenti. Di conseguenza, le attività che svolge il CFO prevedono analisi ed ipotesi, sempre più orientate al futuro, per anticiparne evoluzioni e mutamenti di scenario.

Al CFO è richiesto di avere una visione complessiva dell’azienda e di fornire indicazioni tempestive, sulla base delle quali verranno poi adottate le decisioni più corrette in materia di business.

La maggiore responsabilizzazione del CFO porta con sé l’esigenza di ricorrere a strumenti analitici integrati per elaborare nuove informazioni che contribuiscono al vantaggio competitivo della propria organizzazione.

Le tecnologie utilizzate oggi dalle imprese sono al passo con l’evolversi delle necessità del CFO?

L’Office of Finance oggi non può più permettersi di gestire la propria organizzazione con gli strumenti del passato, soprattutto se l’obiettivo è rendere più agili e reattive le altre funzioni di business.

Le aziende hanno bisogno di dotarsi di strumenti di Corporate Performance Management (CPM) evoluti, per restare competitive in un mercato in cui le decisioni strategiche e operative sono sempre più guidate dai dati.

Negli ultimi 20 anni la soluzione adottata da tutte le imprese è stata quella di connettere persone e dati su piccoli database, localizzati nelle aziende o spostati sul cloud, che richiedono però un grande lavoro di integrazione ed elaborazione dei dati che confligge con le esigenze di velocità.

Ciò che cercano oggi le aziende è la possibilità di unificare le varie funzioni su un’unica piattaforma che permetta di gestire in modo integrato tutti i dati, di misurare le performance attraverso KPI efficaci e di automatizzare i processi di integrazione e riconciliazione.

Grazie alla partnership strategica con OneStream Software, Axiante oggi è in grado di offrire alle aziende una piattaforma che unisce finanza, pianificazione strategica e gestione operativa.

Quali sono i trend e i servizi maggiormente apprezzati dai clienti?

Le aziende, come detto, oggi cercano agilità e velocità per il lavoro dell’Office of Finance. Vogliono soluzioni moderne per accelerare i flussi di verifica, analisi e certificazione dei dati, riducendo le onerosità legate alla necessità di dover riconciliare e integrare i vari silos di dati.

Per realizzare le soluzioni più adatte alle loro esigenze, bisogna combinare la conoscenza del linguaggio funzionale con un metodo di lavoro orientato a far emergere le necessità delle linee di business.

In Axiante siamo in grado di integrare la conoscenza profonda del lavoro del CFO e del suo team, la padronanza della tecnologia e la visione di business, per supportare le aziende nei progetti di evoluzione dell’Office of Finance.

