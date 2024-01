CES 2024, Volkswagen annuncia l’integrazione di ChatGPT nei suoi veicoli

Al CES 2024 Volkswagen presenterà i primi veicoli in cui il chatbot ChatGPT, basato sull’intelligenza artificiale, è integrato nell’assistente vocale IDA

Il nuovo chatbot viene offerto insieme all’ultima generazione di infotainment nei seguenti modelli: ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, la nuova Tiguan e la nuova Passat, nonché la nuova Golf. Grazie a Cerence Chat Pro, l’integrazione di ChatGPT nel backend dell’assistente vocale Volkswagen offre una moltitudine di nuove funzionalità che vanno ben oltre il precedente controllo vocale.

Ad esempio, l’assistente vocale IDA può essere utilizzato per controllare l’infotainment, la navigazione e il climatizzatore, o per rispondere a domande di carattere generale. In futuro, l’intelligenza artificiale fornirà ulteriori informazioni in risposta a domande che vanno oltre, come parte delle sue capacità in continua espansione. Questo può essere utile a molti livelli durante un viaggio in auto: Arricchire le conversazioni, chiarire le domande, interagire con un linguaggio intuitivo, ricevere informazioni specifiche sul veicolo e molto altro ancora – a mani libere.

Per la persona al volante non cambia nulla. Non è necessario creare un nuovo account, installare una nuova app o attivare ChatGPT: L’assistente vocale si attiva dicendo “Ciao IDA” o premendo il pulsante sul volante. IDA stabilisce automaticamente le priorità per l’esecuzione di una funzione del veicolo, la ricerca di una destinazione o la regolazione della temperatura. Se la richiesta non può essere soddisfatta dal sistema Volkswagen, viene inoltrata in forma anonima all’IDA e la voce familiare di Volkswagen risponde.

ChatGPT non accede ai dati del veicolo; le domande e le risposte vengono cancellate immediatamente per garantire il massimo livello possibile di protezione dei dati. Tutto ciò è facilitato da Cerence Chat Pro, che sfrutta una moltitudine di fonti, tra cui ChatGPT, per consentire a IDA di fornire risposte accurate e pertinenti a quasi tutte le domande immaginabili. La funzione privilegia inoltre la sicurezza e la perfetta integrazione con la miriade di funzionalità di IDA, garantendo la facilità d’uso per gli autisti.

“Volkswagen ha sempre democratizzato la tecnologia e l’ha resa accessibile a molti. Questo è semplicemente radicato nel nostro DNA. Di conseguenza, siamo ora il primo produttore di serie a rendere questa tecnologia innovativa una caratteristica standard nei veicoli dal segmento delle compatte in su. Grazie alla perfetta integrazione di ChatGPT e alla forte collaborazione con il nostro partner Cerence, offriamo ai nostri automobilisti un valore aggiunto e un accesso diretto allo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. Questo sottolinea anche la forza innovativa dei nostri nuovi prodotti”, afferma Kai Grünitz, Member of the Board of Management of the Volkswagen Brand responsible for “Technical Development.

“Siamo orgogliosi di sfruttare la nostra esperienza nel settore automobilistico e la nostra partnership di lunga data con Volkswagen per offrire ai suoi clienti nuove innovazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni, anche dopo l’acquisto di un veicolo”, afferma Stefan Ortmanns, CEO di Cerence. “Con Cerence Chat Pro, VW ha a disposizione un’integrazione ChatGPT di livello automobilistico che offre una flessibilità, una personalizzazione e una facilità di implementazione senza pari, dando al contempo priorità alla sicurezza e all’usabilità per i conducenti. Guardando al futuro, insieme Volkswagen e Cerence esploreranno la collaborazione per progettare una nuova esperienza utente basata su un Large Language Model come base dell’assistente di bordo di prossima generazione di Volkswagen”.