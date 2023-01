CES 2023: nuovi sistemi ChromeOS da Acer, per aziende e istituzioni

In occasione del CES 2023, Acer ha ampliato la sua linea di prodotti ChromeOS con i nuovi Chromebox CXI5 e Chromebox Enterprise CXI5. Ha inoltre annunciato Acer Add-In-One 24, una soluzione modulare all in one composta da Acer Chromebox CXI5 o Acer Chromebox Enterprise CXI5 e da un monitor docking FHD da 24 pollici.

Entrambe le soluzioni aiutano le aziende e le istituzioni commerciali a razionalizzare lo spazio e a semplificare la manutenzione, gli aggiornamenti e le riparazioni, riducendo i tempi di inattività e risparmiando così sui costi a lungo termine.

“Questi nuovi sistemi Acer basati su ChromeOS sono una scelta eccellente per le aziende e le istituzioni che necessitano di computer affidabili, facili da configurare, utilizzare e gestire, sfruttando al meglio gli ambienti con spazio limitato. Dotati delle più recenti tecnologie, tra cui Intel vPro e la protezione integrata contro le minacce informatiche, questi potenti dispositivi sono in grado di supportare le funzionalità multitasking e la rigorosa sicurezza richiesta oggi dalle aziende“, ha dichiarato Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Products Business, Acer Inc.

Acer Chromebox CXI5 e Chromebox Enterprise CXI5

Con ChromeOS, il nuovo Acer Chromebox CXI5 offre tempi di avvio rapidi, facilità d’uso e le dovute funzioni di sicurezza. Questo Chromebox offre la massima flessibilità di collocazione grazie al design compatto. Può essere posizionato agevolmente in ambienti con spazi limitati, come call center e spazi di coworking, e può essere installato ovunque grazie al kit di montaggio VESA.

Dotato di un processore Intel Core i7 di 12a generazione, offre prestazioni elevate per le attività quotidiane, con un miglioramento fino al 20% rispetto alle generazioni precedenti di processori. La piattaforma Intel vPro, realizzata per supportare le prestazioni e l’efficienza in ambito aziendale, è dotata di una sicurezza aggiuntiva basata sull’hardware per un grado di protezione a più livelli, necessario nell’odierno ambiente di lavoro ibrido, e di una stabilità comprovata su cui i professionisti IT possono fare affidamento.

Dotato di Chrome Enterprise Upgrade, Acer Chromebox Enterprise CXI5 è progettato per soddisfare le esigenze IT delle aziende e per supportare le necessità del mondo del lavorio moderno. Il dispositivo offre una combinazione di strumenti di gestione semplici e di rapida implementazione, funzioni di sicurezza integrate e l’accesso a un’ampia gamma di applicazioni vitali per la produttività.

Questo dispositivo smart è inoltre dotato di un supporto amministrativo IT 24/7, consente all’IT di applicare centinaia di procedure attraverso la console di amministrazione di Google ed esegue regolarmente aggiornamenti automatici della sicurezza in background, così da ridurre al minimo le interruzioni e i tempi di inattività dei dipendenti.

Con un occhio di riguardo verso l’ambiente, Acer Chromebox Enterprise CXI5 offre una modalità a basso consumo energetico e funzionalità di ricarica efficienti.

Acer Chromebox CXI5 e Acer Chromebox Enterprise CXI5 si collegano a un’ampia gamma di periferiche grazie a quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e due porte USB 4 Gen 3 Type-C, che offrono la più recente e veloce tecnologia USB in grado di trasferire dati a velocità fino a 40 Gpbs. La porta USB-Type C full-function, insieme alla doppia porta HDMI 2.1, supporta fino a quattro display esterni. Inoltre, Intel Wi-Fi 6E (Gig+) e RJ45 2.5G Gigabit Ethernet (2.5GbE) offrono una connettività Internet e di rete stabile.

Acer Add-In-One 24, una soluzione desktop all in one

Il nuovo Add-In-One 24 di Acer si presenta con un design modulare, è composto da un Acer Chromebox CXI5 o un Chromebox Enterprise CXI5 che si inserisce nel dock sul retro del monitor FHD 1080p da 24 pollici. Questo design consente di scambiare facilmente i Chromebox Acer con altri per facilitare le riparazioni e gli aggiornamenti, riducendo drasticamente i tempi di inattività per l’utente.

La webcam grandangolare da 5 MP a 115 gradi è ideale per chi lavora in ufficio e per le riunioni, ha due microfoni e due altoparlanti da 4 watt che facilitano le videoconferenze di alta qualità. Le molteplici modalità di riduzione del rumore AI sopprimono il disturbo di fondo per offrire un audio chiaro, anche nei luoghi più affollati. Per una maggiore sicurezza, la webcam è dotata di un otturatore incorporato che aiuta a prevenire l’acquisizione involontaria di immagini da parte di malintenzionati.

Il display sfrutta un pannello IPS di qualità superiore con cornici strette, per offrire immagini precise anche di aree di lavoro ampie, utili quando si collabora con altri davanti al computer o ci si destreggia tra più applicazioni contemporaneamente. Le sue cornici sottili massimizzano l’area visualizzabile per ridurre lo scorrimento, mentre il monitor può essere inclinato da -5 a 25 gradi per adattarsi alla posizione di visualizzazione ottimale e preferita.

La funzionalità touch opzionale contribuisce a una navigazione fluida e senza sforzo, mentre il display è dotato di un rivestimento antiriflesso per eliminare i disturbi e poter essere utilizzato anche in ambienti luminosi. Per evitare manomissioni da parte di personale non autorizzato, viti speciali aiutano a fissare saldamente l’Acer Chromebox CXI5 e l’Acer Chromebox Enterprise CXI5 sul retro del monitor docking.

Acer Chromebox CXI5 sarà disponibile in Italia a marzo a partire da 349 euro (tasse escluse). Acer Add-In-One 24 sarà disponibile in Italia a marzo a partire da 799 euro (tasse escluse).