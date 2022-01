Ces 2022: Lenovo svela la nuova serie di portatili ThinkPad Z

Il Ces 2022 è l’occasione per Lenovo per alzare il sipario sulla nuova serie di laptop ThinkPad Z che introduce un design rinnovato nel portafoglio di computer portatili business premium dell’azienda.

I nuovi ThinkPad Z13 e Z16 sono caratterizzati da un design contemporaneo – mette in evidenza Lenovo – che si rivolge sempre a un pubblico aziendale, ma con uno stile diverso.

Nella vision di Lenovo, il nuovo design riflette il cambiamento di atteggiamento nei confronti della tecnologia, il suo impatto sull’ambiente e le origini dei componenti grezzi.

Quindi: accenti di colore premium unici, come il bronzo e il grigio artico, e materiali più sostenibili, come l’alluminio riciclato o la pelle vegana riciclata.

La sostenibilità si estende all’imballaggio, che è fatto di bambù e canna da zucchero riciclabili e compostabili al 100%, e l’adattatore di alimentazione CA utilizza il 90% di contenuto post-consumo (PCC, Post-Consumer Content).

I contenuti tecnologici sono altrettanto innovativi.

I modelli ThinkPad Z13 e Z16 sono tra i primi computer portatili dotati dei più recenti processori Amd Ryzen PRO 6000 Series per il mobile, con il processore di sicurezza Microsoft Pluton.

La metodologia secure-by-design di Lenovo – assicura l’azienda – è migliorata grazie alla collaborazione con Amd e Microsoft.

Basandosi sull’approccio layered alla security di Amd Pro, gli Amd Ryzen serie 6000 sono infatti i primi processori x86 a integrare il processore Microsoft Pluton per una robusta sicurezza chip-to-cloud sui pc Windows 11.

Il processore di sicurezza Microsoft Pluton è progettato e aggiornato da Microsoft e rafforza i nuovi pc Windows 11 con una protezione per l’identità dell’utente, dati e applicazioni.

Inoltre, Lenovo e Amd hanno collaborato per offrire un platform design all’avanguardia, ottimizzando tutti gli aspetti del sistema, dal silicio all’hardware e al software.

Il ThinkPad Z13, abbinato all’esclusivo processore Amd Ryzen 7 PRO 6860Z3, offre un’esperienza di collaborazione migliorata, promette Lenovo.

Il processore è ottimizzato per offrire prestazioni audio e video senza soluzione di continuità, massimizzare la reattività e garantire una durata della batteria superiore in applicazioni come Teams e Zoom.

ThinkPad Z16 può anche essere configurato con la nuova grafica discreta Amd Radeon RX 6500M, con le tecnologie intelligenti di Amd che aumentano la produttività, abilitano la creazione di contenuti avanzati e il casual gaming.

Tornando al design, Lenovo sottolinea come i display siano stati ottimizzati con bordi ultra-sottili e aspect ratio 16:10 che migliorano la produttività.

Le funzionalità per l’audio e le videoconferenze sono state anch’esse migliorate, mediante una nuova Communications Bar che ospita una webcam FHD con un sensore più grande da 1,4µm e microfoni dual-array.

Un ForcePad aptico più grande in vetro, da 120 mm, fluisce senza soluzione di continuità nel palm rest tutto in vetro, per un input rapido e facile.

Chi ha familiarità con l’iconico TrackPoint rosso avrà a disposizione una nuova funzionalità: doppio tap per lanciare un Communication QuickMenu per un accesso rapido alle impostazioni comuni della fotocamera e del microfono.

L’obiettivo di Lenovo con i nuovi laptop è quello di introdurre un look and feel distintivo utilizzando materiali riciclati e offrendo una user experience migliore. Così come, al contempo, rassicurare i dipartimenti It con dispositivi che possano fornire prestazioni, sicurezza, affidabilità e gestibilità di classe enterprise.

Infine, i nuovi Z13 e lo Z16 sono pur sempre portatili ThinkPad e come tali – assicura Lenovo – sono testati secondo gli standard MIL-Spec 810H e sottoposti agli stessi rigorosi controlli di qualità di tutti i laptop ThinkPad.

Leggi tutti i nostri articoli sul Ces 2022