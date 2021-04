Ces 2022, di nuovo tutti in presenza a Las Vegas

Parlare spesso di ritorno alla normalità ha spesso avuto il sapore amaro dell’utopia, ma in questo caso è un fatto molto concreto quello che siamo felici di raccontare: il CES 2022 torna in presenza nella sua sede naturale, a Las Vegas.

Infatti è stata la Consumer Technology Association ad annunciare il ritorno ufficiale della popolarissima manifestazione nella capitale americana del divertimento.

Dopo un CES 2021 tutto digitale di successo, gli organizzatori convocherenno l’industria tecnologica di persona e digitalmente, dando accesso al pubblico globale ai principali marchi e startup, nonché ai leader e ai sostenitori del settore più influenti al mondo.

Il CES torna quindi a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio 2022,, mentre i giorni riservati alla stampa saranno il 3 e il 4 gennaio 2022.

Sono già oltre le 1000 aziende che si sono impegnate a mostrare le loro tecnologie più innovative a Las Vegas, e le iscrizioni continuano ad aumentare ogni giorno.

I visitatori possono quindi aspettarsi di vedere marchi celebri tra cui Amazon, AMD, AT&T, Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Qualcomm, Samsung Electronics e Sony.

Inoltre realtà importanti come come Caterpillar, Indy Autonomous Challenge e Sierra Space hanno in programma di fare il proprio debutto a al CES di Las Vegas nel 2022.

Eureka Park tornerà con startup che rappresentano paesi di tutto il mondo, tra cui grandi delegazioni da Francia, Italia, Paesi Bassi e Corea del Sud.