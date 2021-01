Ces 2021: Tp-Link presenta le nuove soluzioni di networking

TP-Link è presente all’edizione virtuale del Ces 2021 con le sue ultime soluzioni di networking, che hanno come punti di forza gli standard WiFi 6 e 5G.

La prima novità riguarda la gamma Deco, che si arricchisce di tre nuovi modelli dotati del nuovo standard WiFi 6.

Deco Voice X20, è un sistema Mesh WiFi 6 con smart speaker Alexa integrato, che offre agli utenti un controllo totale tramite la propria voce.

Il sistema è composto da 2 o più unità WiFi Mesh e permette di coprire ambienti anche molto estesi, eliminando le zone d’ombra.

Infatti, grazie alla tecnologia TP-Link Mesh Deco crea un’unica rete WiFi che garantisce connessioni stabili e senza interruzioni, ideali per lo streaming, le videochiamate e il gaming online.

La compatibilità con l’assistente vocale consente semplicità di utilizzo ed amplia la gamma di interazioni tra le unità Deco e i dispositivi smart connessi alla rete.

Deco X96 (Sistema Mesh Wi-Fi 6E AX7800) garantisce performance wireless elevate grazie all’utilizzo della banda 6GHz, che offre maggiore ampiezza di banda e minore latenza. Le velocità complessive sono aumentate fino a 7800 Mbps grazie al WiFi Tri-Band. Il sistema Mesh AI-Driven apprende in modo intelligente le caratteristiche dell’ambiente di rete, per fornire un segnale wireless uniforme in tutta la casa. Inoltre, le antenne smart stabiliscono un backhaul più forte per ampliare la copertura e migliorare le connessioni, mentre il Seamless Roaming permette di spostarsi all’interno dell’abitazione rimanendo sempre connessi alla massima velocità possibile.

Il terzo modello si chiama Deco X76 Plus (Sistema Mesh Wi-Fi 6E AX5400 con Smart Hub) e sfrutta anch’esso la banda a 6 GHz per offrire velocità complessive fino a 5400 Mbps con WiFi Tri-Band. Lo Smart Hub integrato funge da hub domestico intelligente, riunendo tutti i prodotti smart in un’unica app. In comune con Deco X96 ha il sistema Mesh AI-Driven Mesh e il Seamless Roaming.

Un’altra importante novità presentata da Tp-Link al Ces 2021 è Deco X80-5G che, sfruttando la potenza del 5G, offre prestazioni elevate, aumentando la velocità di download fino a 5.0 Gbps, o 33 volte più veloce del 4G. La sua tecnologia Whole Home Deco Mesh garantisce ovunque segnali WiFi. Altre caratteristiche chiave sono:

Archer AX96 (Router Tri-Band WiFi 6E AX7800) è un router che offre una velocità complessiva fino a 7800 Mbps con Tri-Band WiFi. È dotato di una banda di frequenza pura di 6 GHz per il WiFi 6E. Sulla banda a 5 GHz, grazie a DL/UL MU-MIMO, il dispositivo permette la trasmissione simultanea da e verso i client, riducendo drasticamente la latenza.

Archer AX206 (Router Tri-Band WiFi 6E AX11000 con porte 10G) è il Router 10G per eccellenza con velocità WiFi fino a 10 Gbps, unita ad una porta Multi-Gig flessibile. La porta WAN/LAN SFP+ da 10 Gbps, quella WAN/LAN da 10 Gbps e quella WAN/LAN da 2,5 Gbps consentono performance 10G. Come il modello sopracitato, anche questo dispositivo dispone anche di una banda di frequenza a 6 GHz per il WiFi 6E. Le tecnologie OFDMA e UL/DL MU-MIMO eliminano la latenza e rendono facile il trasferimento di dati da e verso più dispositivi contemporaneamente.

TL-SX105 (Switch Desktop Multi-Gigabit con 5 Porte 10G) è uno switch multi-gigabit con 5 porte 10G per connessioni veloci e prestazioni ottimali con dispositivi 10G/Multi-Gig. L’auto-negoziazione per connessioni a 100Mbps/1G/2.5G/5G/10G fornisce prestazioni ottimali, mentre il suo case in metallo ottimizzato per il montaggio su desktop/parete è adatto a molti ambienti. TL-SX105 è dotato di un design senza ventola, che garantisce un funzionamento silenzioso, ideale sia per casa che per le aziende. L’opzione a 8 porte è disponibile nel caso in cui sia necessario collegare più dispositivi.

A Ces 2021 TP-Link introduce anche HomeShield, un servizio di sicurezza premium con caratteristiche avanzate, pensate per una maggiore protezione della rete domestica e dei dispostivi IoT.

Grazie a un sistema di scansione in tempo reale, HomeShield identifica automaticamente i dispositivi smart attivi e, nel caso in cui si verificassero problemi di sicurezza, li monitora e segnala prontamente, bloccando gli URL dannosi o altre potenziali minacce e correggendo le vulnerabilità della rete. Il sistema previene anche gli attacchi DDoS, registrando il traffico in entrata anomalo e rifiutando le richieste dagli IP arruolati. Inoltre, fornisce rapporti più completi per aiutare gli utenti a comprendere appieno le attività della propria rete domestica, come l’analisi del tempo online e il rapporto sulle minacce.

Le innovazioni non riguardano solo la gamma consumer. Infatti, TP-Link integra il nuovo standard WiFi 6 anche nell’offerta di prodotti business della gamma Omada SDN, progettata per la realizzazione di infrastrutture IT efficienti e con gestione semplice in Cloud.

La nuova linea WiFi 6 Omada SDN include EAP680 HD | Access Point Indoor WiFi AX6000 a tripla banda – Il nuovo Access Point Indoor con montaggio a soffitto offre una sorprendente velocità wireless fino a 6 Gbps, e integra una porta Ethernet 10G supportata da un alimentatore 802.3bt PoE++. EAP615 | Access Point Wall WiFi AX1800 – Il nuovo Access Point Indoor da parete offre velocità wireless Dual Band fino a 1,8 Gbps, ed è dotato di quattro porte gigabit (1×uplink + 3×downlink) e una porta downlink che offre PoE pass-through. EAP610-Outdoor | Access Point Outdoor WiFi AX1800 – Il nuovo Access Point Outdoor offre velocità Dual Band fino a 1,8 Gbps, con amplificatore dedicato ad alta potenza e antenne professionali con certificazione IP67, che assicura la massima resistenza alle intemperie.

Infine, TP-Link presenta Deco ISP Cloud, un sistema di gestione più efficiente e semplice rivolto agli Internet Service Provider. Deco ISP Cloud è una soluzione di rete integrata e basata su cloud, per la gestione remota degli ISP. Permette ai WISP, ai SI e alle piccole imprese di monitorare e gestire tutti i prodotti Deco con una piattaforma di gestione centralizzata.