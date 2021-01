Ces 2021, Lg Electronics presenta la nuova lineup di portatili gram

In occasione del Ces 2021, il primo interamente virtuale, Lg Electronics presenterà la nuova e attesissima lineup di laptop portatili della serie gram.

I nuovi prodotti di casa LG si distinguono performance, leggerezza e autonomia: la società sottolinea che queste caratteristiche li rendono perfetti per essere utilizzati ovunque.

Il nuovo design elegante e il display IPS con formato 16:10 consentono maggiore produttività e aggiungono ulteriore versatilità alle soluzioni proposte da LG.

La gamma di soluzioni della serie LG gram comprende cinque nuovi modelli: LG gram 17 (modello 17Z90P), LG gram 16 (modello 16Z90P), LG gram 14 (modello 14Z90P), LG gram 2-in-1 16 (modello 16T90P) e LG gram 2-in-1 14 (modello 14T90P).

I nuovi modelli di Lg mostrati al Ces 2021 si presentano tutti con display in formato 16:10 in grado di offrire maggiore produttività. Dotati di una superficie più ampia rispetto ai display 16:9 presenti sulla maggior parte dei computer portatili, i nuovi LG gram consentono all’utente di visualizzare più contenuti sullo schermo. Anche la tastiera e il touchpad sono stati ampliati per una digitazione più veloce e confortevole senza compromettere però la portabilità di questi dispositivi compatti.

Grazie ad un’elevata risoluzione (2560 x 1600 per le versioni da 17 e 16 pollici, 1920 x 1200 per i 14”) che copre il 99% dello spazio colore DCI-P3 (tipica), i nuovi display sono perfetti sia per uso professionale che per l’intrattenimento. Il design è inoltre caratterizzato da cornice super sottile su quattro lati che all’utente un’esperienza immersiva.

Per soddisfare le richieste degli utenti più esigenti, i nuovi LG gram presentati al Ces 2021 sono dotati di processori Intel Core di undicesima generazione certificati Intel EVOTM, con grafica Iris Xe e memoria LPDDR4x, tecnologia Intel Wi-Fi 6 e due porte Thunderbolt 4. I modelli LG gram 17Z90P, 16Z90P e 16T90P si presentano con una batteria da 80Wh per offrire maggiore autonomia tra una ricarica e l’altra, consentendo agli utenti maggiore libertà di movimento.

Il modello LG gram da 17 pollici non rinuncia alla sua fama di notebook ultra portatile. Questo modello, infatti, si presenta con un peso di 1350g.

Per quanto riguarda i nuovi LG gram da 16 e 14 pollici pesano rispettivamente 1199g e 999g, e hanno uno spessore ridotto di 1,68 cm. Grazie alle cornici ultra-sottili di LG e alla scelta di nascondere la cerniera all’interno del telaio, tutti e tre i modelli della società raggiungono un rapporto screen-to-body (STBR) del 90%.

Entrambe le versioni da 16 e 14 pollici del nuovo LG gram 2-in-1 offrono l’esclusiva cerniera a 360 gradi di LG. Il supporto per la tecnologia Wacom AES 2.0 offre agli utenti la possibilità di utilizzare una penna per la navigazione e il controllo e permette loro di godere di un’esperienza di scrittura fluida e precisa.