Ces 2021: Jooxter crea lo spazio di lavoro ibrido post-Covid

La startup francese Jooxter, fondata nel 2014 e specializzata nella gestione intelligente dell’occupazione degli ambienti di lavoro, ha lanciato al Ces 2021 la nuova versione della app web e mobile sviluppata per aiutare le aziende e i dipendenti a svolgere al meglio le attività con il modello di lavoro ibrido post-Covid.

Jooxter è, in sintesi, uno strumento collaborativo per il workplace che sfrutta le ultime tecnologie – quali l’intelligenza artificiale, il cloud, i dati e l’IoT – per reinventare il modo in cui le aziende e i dipendenti possono implementare il modello di lavoro ibrido, massimizzando lo spazio in ufficio, riducendo i costi e mantenendo le persone produttive e socialmente impegnate.

In più, assicura lo sviluppatore, si tratta di una soluzione progettata con un livello di sicurezza molto alto.

Quella di Jooxter è una piattaforma innovativa e dalle caratteristiche uniche, che facilita sia l’aspetto fisico che quello a distanza del lavoro e della gestione del team, in modo pienamente conforme ai sistemi di smart working che stanno diventando la nuova normalità. Aiutando inoltre le aziende e i dipendenti ad orientarsi in modo intuitivo in questo nuovo mondo del lavoro che ha fatto irruzione nelle vite di tutti a seguito della pandemia e che sta portando sempre più a forme di lavoro ibrido.

Jooxter è una soluzione SaaS di working management potenziata dall’intelligenza artificiale che fornisce un approccio intuitivo, agile e sicuro, e che ottimizza l’esperienza globale di gestione del workplace con analytics dell’occupazione e insight che forniscono una chiara visualizzazione del consumo dello spazio di lavoro.

Basandosi sulla sua esperienza nella gestione intelligente dell’occupazione, Jooxter ha introdotto una serie di funzionalità e miglioramenti con la nuova versione di questa soluzione di team collaboration.

Innanzitutto focalizzandosi sul lavoro ibrido: Jooxter fornisce una chiara visibilità degli edifici, degli uffici e delle risorse (come ad esempio le sale riunioni, per videoconferenze e così via), fornendo una piattaforma dinamica per la collaborazione in team.

Per il lavoro remoto, Jooxter permette la visualizzazione in tempo reale dell’occupazione del workplace, evidenziando lo stato dei membri del proprio team (a distanza, in ufficio, assenti) per una migliore e più produttiva organizzazione del team.

Jooxter è inoltre una soluzione integrata nel proprio workplace, ad esempio con le applicazioni di uso quotidiano come Microsoft Teams o Google Calendar.

Per aiutare le aziende a far sì che il posto di lavoro sia un ambiente sicuro, Jooxter offre innanzitutto la supervisione delle aperture e delle chiusure degli uffici. I suoi algoritmi forniscono la raccolta in tempo reale dei dati di occupazione dei locali e degli uffici, e ciò permette di riorganizzare gradualmente le postazioni di lavoro per conformarsi con linee guida di distanziamento sociale e garantire la sicurezza dei dipendenti in tempi di Covid. I dirigenti mantengono il pieno controllo sull’apertura e la chiusura degli spazi di lavoro.

Quando lavorano in sede, i dipendenti possono notificare la loro presenza tramite l’app per smartphone disponibile su i OS e Android, acquisendo un codice QR quando arrivano alla loro scrivania o in una sala riunioni. Questa nuova funzione collaborativa aiuta a mitigare i rischi di infezione e a gestire l’occupazione. Il contact tracing automatico aiuta a ridurre l’impatto sugli altri di un dipendente infetto e ciò è particolarmente critico per garantire un ambiente sicuro in tempi di pandemia e l’implementazione di Jooxter, assicura lo sviluppatore, è del tutto in linea con il GDPR.

Il tutto è offerto nell’ambito di un software di collaboration intuitivo e user-friendly, disponibile come app web, iOS e Android, in cui i dipendenti possono identificare rapidamente gli spazi disponibili per le loro esigenze e visualizzarne la disponibilità sulle planimetrie in tempo reale dal loro dispositivo, così come connettersi con i propri colleghi, innanzitutto vedendo dove essi stanno lavorando.

Jooxter è una piattaforma ospitata nel cloud per consentire un costante miglioramento della soluzione, scalabilità, una migliore distribuzione e un supporto semplificato. E, oltre a questo, fornisce standard di sicurezza simili a quelli bancari e delle transazioni finanziarie, con la memorizzazione dei dati dei clienti e le comunicazioni tra le applicazioni e i server criptati e rigorosamente autenticati.