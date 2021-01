Ces 2021: gli smart glasses professionali Lenovo ThinkReality A3

In occasione del Consumer Electronics Show, Ces 2021, Lenovo ha lanciato il nuovo prodotto ThinkReality A3, smart glasses professionali progettati per le piccole imprese e le grandi aziende.

Si tratta di occhiali leggeri e intelligenti che Lenovo presenta come tra i più avanzati e versatili sul mercato, tra i device di questo tipo, e che fanno parte di un’offerta completa di soluzioni che mira ad offrire una piattaforma di supporto per la trasformazione digitale del business e a portare una tecnologia più smart a un maggior numero di persone e imprese.

Man mano che la forza lavoro diventa sempre più distribuita e i modelli di lavoro ibridi diventano la nuova normalità, le piccole e grandi aziende di tutto il mondo stanno cercando di adottare nuove tecnologie per una collaborazione intelligente, una maggiore efficienza e tempi di inattività ridotti, ha sottolineato Lenovo.

Dai monitor virtuali personalizzati e dalla visualizzazione 3D ai workflow assistiti dalla realtà aumentata e al training immersivo, la nuova soluzione ThinkReality A3 di Lenovo può aiutare a trasformare il lavoro su molti livelli dell’attività di un’impresa.

Il dispositivo indossabile Lenovo ThinkReality A3 si collega ad un PC o ad alcuni smartphone Motorola selezionati tramite un cavo USB-C, per rispondere in modo flessibile alle esigenze dello smart working, ovunque ce ne sia bisogno.

Si presenta come device versatile, portatile e confortevole: lo si indossa come un occhiale da sole e può essere potenziato con opzioni di montatura industriale per un utilizzo più sicuro e duraturo.

Immersivi ma non isolanti, questi occhiali smart per la realtà aumentata sono potenziati dalla Qualcomm Snapdragon XR1 Platform per poter offrire prestazioni di alta qualità e sono dotati di display stereoscopici 1080p che presentano all’utente fino a 5 display virtuali.

Una telecamera RGB da 8 MP fornisce video a 1080p per i casi di utilizzo da parte di esperti e tecnici in remoto, mentre la doppia videocamera fish-eye fornisce il tracciamento in scala dell’ambiente.

Gli smart glasses Lenovo ThinkReality A3 saranno disponibili in determinati mercati selezionati a partire da metà 2021.