Ces 2021: Dell Technologies presenta nuovi software, Pc e monitor

Arrivano le prime novità dal Ces 2021: Dell Technologies ha presentato nuovi prodotti e software pensati per smart working e new normal, in modo che chiunque possa svolgere la propria attività al meglio.

Grazie a un nuovo portfolio di dispositivi intelligenti, collaborativi e sostenibili, Dell si pone l’ambizioso obbiettivo di trasformare le esperienze lavorative per offrire alle persone una maggiore flessibilità per lavorare da qualsiasi luogo.

I dispositivi SMART imparano e rispondono mentre vengono utilizzati, per migliorare l’ esperienza tecnologica.

Al Ces 2021 Dell modernizza ulteriormente la propria offerta con il software Dell Optimizer, che utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per ottimizzare automaticamente le prestazioni delle applicazioni, la durata della batteria, la qualità audio e la connettività.

Le più recenti funzionalità dell’ottimizzatore Dell migliorano le esperienze di connettività e collaborazione nel nuovo portafoglio di dispositivi Dell.

La cancellazione de rumore e l’audio automatico semplificano la collaborazione con i colleghi e le funzionalità di connettività intelligente come ExpressConnect danno la priorità alla larghezza di banda delle app di conferenza per impedire chiamate non ritirate.

Progettati come i PC aziendali più collaborativi con le migliori esperienze di connettività, Latitude 9420 è dotato di un vivavoce integrato e miglioramenti alla webcam che forniscono correzione automatica della luce e sfocatura dello sfondo, per effettuare videoconferenze professionali. La tecnologia Intel Visual Sensing offre riattivazione e blocco automatici più affidabili.

La connettività è assicurata da connessioni veloci con WiFi 6E o 5G LTE.

I processori Intel Core vPro di 11a generazione in arrivo a gennaio 2021, basati sulla piattaforma Intel Evo, offrono prestazioni più elevate e una gestibilità semplificata. Per coloro che desiderano schermo di dimensioni maggiori, Latitude 7520 è ora disponibile in uno schermo da 15 pollici e offre un display UHD 4K e una fotocamera full HD opzionale

La collaborazione è più semplice ed efficiente con il monitor curvo da 34″ per videoconferenze curve Dell 34, certificato per Microsoft Teams.

Disponibili anche nelle dimensioni da 24 e 27 pollici, i monitor offrono l’accesso sicuro al riconoscimento facciale e comandi a mani libere per fornire maggiore sicurezza e praticità.

Con più persone davanti ai loro schermi e dispositivi, ComfortView Plus è una soluzione integrata sempre attiva che riduce la luce blu bassa senzasacrificare i colori moderni. È disponibile sui nuovi monitor per videoconferenze, sul primo monitor curvo da 5K2K ultrawide da 40pollici – il monitor WUHD curvo Dell UltraSharp 40 – e sul nuovo portfolio Latitude.

In linea con il piano di impatto sociale Progress Made Real, Dell incorpora soluzioni, materiali e imballaggi sostenibili che hanno portato ad un portfolio di PC commerciali fra i più sostenibile del settore.

Le nuove serie Latitude 5000 e Precision 3560 lo porta ancora più lontano come primi PC a utilizzare la bioplastica loro design.

Realizzati utilizzando un prodotto di base del processo di produzione della carta chiamato “tall oil”, questi dispositivi sono dotati di scocche contenenti il 21% di contenuto di bioplastica, a supporto dell’obiettivo di Dell, confemato al Ces 2021, secondo il quale entro il 2030 più della metà del contenuto dei prodotti sarà realizzato con materiali riciclati o rinnovabili.

L’approccio di Dell alla intrinsic security inizia direttamente in fabbrica, con controlli di sicurezza e integrità della supply chain e si estendono alle misure di sicurezza integrate progettate per prevenire, rilevare e rispondere ad attacchi dannosi al di sotto e al di sopra del sistema operativo.

Latitude 9420 e 9520 offrono funzionalità di sicurezza avanzate come SafeShutter, il primo otturatore automatico per webcam del settore che sa quando aprirsi o chiudersi automaticamente sincronizzandosi con le applicazioni di videoconferenza, in modo da poter lavorare in modo sicuro e sicuro da qualsiasi luogo.

Dell continua a perfezionare il design dei suoi prodotti per integrarsi al meglio in nuovi ambienti di home office.

Espandendo il suo design modulare che nasconde il PC nello stand del monitor, il nuovo OptiPlex 3090 Ultra è una soluzione conveniente per piccole imprese ed educatori. Si unisce all’intelligente OptiPlex 7090 Ultra, che ora supporta fino a quattro monitor 4k.

Dell Technologies Unified Workspace supporta le organizzazioni mentre continuano la loro trasformazione digitale. Per l’implementazione, la sicurezza, la gestione e il supporto, Unified Workspace offre un approccio collaudato per modernizzare l’ambiente endpoint e ottimizzare le esperienze dei dipendenti.

Dell PCaaS fornisce ai più recenti dispositivi un’offerta completa di servizi per l’intero ciclo di vita, tra cui supporto e software e pensionamento responsabile a un costo mensile conveniente e prevedibile. Ciò offre alle aziende la possibilità di aggiornare i propri dispositivi ogni 36 mesi, garantendo al contempo ai dipendenti il dispositivo giusto affinché il loro lavoro sia produttivo e collaborativo ovunque.