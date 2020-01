Msi è una marca i cui prodotti sono associati principalmente al gaming ma la cui offerta include interessanti soluzioni anche per i professionisti che si occupano di creazione di contenuti, dai più classici fino ai podcast.



Il catalogo dell’azienda prevede sia computer che componenti e periferiche delle serie Content Creation.

E proprio in questo ambito arrivano, dal Ces 2020, numerose novità da parte dell’azienda. A partire dal nuovo prodotto Creator 400 che Msi descrive come il primo chassis desktop dedicato alla creazione di contenuti e al multi-tasking, oltre che al gaming.

Per la sua ideazione l’azienda dichiara di essersi ispirata all'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, con un design che trae spunto dal rapporto aureo e particolarmente curato nelle proporzioni, dato che, sottolinea Msi, il fattore estetico è di primaria importanza per chi lavora in ambiti creativi.

Il design ad apertura laterale prevede un pannello in vetro temperato e laminato con uno spessore di 5,38 mm; i pannelli anteriore, superiore e destro sono equipaggiati, all’interno, di cotone fonoassorbente ad alta densità, che fa della serie Creator 400 una workstation silenziosa, caratteristica importante per i professionisti.

Il pannello ad apertura frontale è in alluminio e tre ventole da 140 mm sono installate nella parte anteriore e posteriore per fornire il flusso d'aria di raffreddamento. Msi ha curato anche il design della cover dell'alimentatore interno, per semplificare la gestione dei cavi; inoltre la serie Creator 400 supporta anche schede madri E-ATX, kit di raffreddamento ad acqua da 360 mm e una scheda grafica full-size.

Sul versante laptop, protagonista al Ces è stato il Creator 17, il primo laptop con display Mini LED, oltre ai portatili dai look aggressivi, dedicati ai gamer. E per quanto riguarda i desktop, tra i diversi premi ricevuti dall’azienda nella categoria Computer c’è anche un Ces Innovation Award per il Prestige P100, Pc destinato ai flussi di lavoro di creazione di contenuti nei settori della fotografia, della progettazione grafica, dell'editing video e altro ancora.

Msi ha svelato anche una gamma di nuove periferiche dedicate ai content creator.

La CK40 è la prima tastiera per la creazione di contenuti di Msi: è wireless ed è dotata di tasti silenziosi con sistema a forbice, per una comoda esperienza di digitazione; dispone inoltre di uno speciale rivestimento antimacchia e della modalità multi-connect, che consente la connessione tramite Bluetooth, wireless 2,4 o via cavo.

Il CM30 è un mouse per i creatori di contenuti progettato per garantire il massimo comfort attraverso un design ergonomico che riduce la pressione del polso: utilizza i silenziosi switch Kailh, è valutato per 5 milioni di clic, dispone della modalità multi-connect e si propone chiaramente come compagno ideale per la tastiera CK40.

I CH40 sono auricolari wireless con tecnologia Bluetooth 5.0, progettati anch’essi con un design ergonomico che risulti sia elegante che confortevole, anche dopo ore di utilizzo.

Al Ces Msi ha mostrato anche un microfono dedicato a YouTuber e podcaster e una cuffia over ear, di cui si conoscono al momento pochi dettagli.

Al keynote l’azienda ha parlato anche del software Creator Center che offrirà un motore di intelligenza artificiale integrato per aiutare a rilevare i programmi più frequentemente utilizzati dai professionisti creativi e ad allocare le risorse di sistema in via prioritaria per supportare in modo più efficace tali applicazioni.