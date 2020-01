Al Ces 2020 di Las Vegas Msi è pronta ad alzare il sipario sul nuovo laptop dedicato ai professionisti creatori di contenuti: denominato Creator 17, viene presentato dall’azienda produttrice come il primo laptop al mondo dotato della tecnologia Mini LED per il display.

La tecnologia Mini LED non va confusa con la Micro LED: può essere considerata come una sorta di transizione evolutiva tra la tecnologia LED “tradizionale” e l’ancora più rivoluzionaria Micro LED. Se quest’ultima presenta una dimensione dei LED inferiore ai 100 micrometri, i Mini LED sono anch’essi molto piccoli, ma non in maniera così estrema, misurando tra i 100 e i 200 micrometri.

Secondo Msi, quella dei Mini LED è anch’essa una tecnologia dal potenziale rivoluzionario per l’utilizzo su tutti i tipi di display elettronici, soprattutto grazie al fatto che presenta una struttura più semplice con prestazioni migliori, in grado di combinare i diversi punti di forza di altre tecnologie di visualizzazione.

Fino ad ora, spiega Msi, la tecnologia Mini LED è stata utilizzata solo in alcuni televisori, tuttavia, dato che i principali produttori globali di display stanno spostando il focus della produzione sul Mini LED, il suo valore di mercato stimato avrebbe raggiunto l'importante cifra di un miliardo di dollari. Ci si aspetta che questa tecnologia, prosegue sempre Msi, dovrebbe essere adottata in un’ampia varietà di settori nei prossimi anni, dai laptop agli smartphone.

Msi ha già da tempo in catalogo una gamma Creator, che include i laptop dedicati alla creazione dei contenuti. Secondo Msi per i creatori professionisti che desiderano una qualità dell'immagine ancora più elevata, con prestazioni HDR 4K e una luminosità allo stato dell’arte, quella dei Mini LED è la scelta ideale per la loro attività professionale. È pertanto ricaduta sui Mini LED anche la scelta di Msi come dotazione di display per il nuovo laptop dedicato ai creatori di contenuti.

Il display da 17 pollici del Creator 17 vanta una luminosità di picco di 1.000 nit e la retroilluminazione a Mini LED. Questa tecnologia abilita 240 zone di controllo del local dimming, il che consente di ottenere bianchi più luminosi, neri più profondi e immagini più nitide e dettagliate. Al contempo, il Mini LED è anche immune ai problemi di burn-in.

Il display a Mini LED del Creator 17 è al momento l'unico pannello per laptop, in base a ciò che dichiara Msi, in grado di raggiungere lo standard 1000 HDR (High Dynamic Range) e ottenere un valore di luminanza del bianco di 1000 nit.

L’Msi Creator 17 presenta una risoluzione 4K e un’alta precisione del colore, grazie all’ampio color gamut del 100% del DCI-P3. Un'ulteriore caratteristica importante per i professionisti creatori di contenuti, è che il laptop Creator 17 supporta sia lo spazio colore DCI-P3 che Display P3.

Le caratteristiche della retroilluminazione a Mini LED, più sottile, miniaturizzata e disposta in array, con conseguente uniformità dell'emissione luminosa, comportano anche i vantaggi di una maggiore efficienza energetica e uno spessore inferiore. Inoltre, le 240 zone di local dimming e lightening full-array consentono di raggiungere un rapporto di contrasto molto elevato, che può essere regolato automaticamente anche nella visualizzazione di movimenti all'interno di un video.

Oltre al display Mini LED, il nuovo Creator 17 di Msi offre anche una porta Type-C che supporta l'output 8K su uno schermo esterno; è inoltre dotato di un lettore di schede SD UHS-III con una velocità fino a 624 MB al secondo. Un’altra caratteristica utile per i professionisti sempre in movimento è la porta Thunderbolt che può supportare un'uscita di corrente fino a 27W (9V/3A) per la ricarica mobile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.