Roland è uno dei principali produttori mondiali di strumenti musicali elettronici e prodotti audio e video professionali: al Ces 2020 l’azienda ha annunciato il nuovo prodotto Go:LiveCast, presentato come un live streaming studio per smartphone.

Roland Go:Livecast aiuta gli streamer e i content creator a gestire e a migliorare la qualità dei contenuti trasmessi live sulle più popolari piattaforme di streaming online, e così, di conseguenza, ad accrescere l’engagement del pubblico.

In pratica, spiega Roland, Go:Livecast funziona come un mini studio broadcast dall’utilizzo immediato, per la produzione di video live online per ogni tipo di programmi e contenuti.

Nella produzione e distribuzione di contenuti creativi, ma anche relativi ai media, all’informazione, alla formazione e così via, canali quali i podcast e lo streaming video, live e on-demand, stanno acquisendo un’importanza significativa, anche dal punto di vista economica: negli Stati Uniti e in altri Paesi si sono già affermati come piattaforme di primaria grandezza sul mercato e ciò sta gradualmente avvenendo anche in Italia.

Roland, basandosi sul suo know-how e sulla sua esperienza nell’audio e nel video professionali, e sulla sua attitudine a sviluppare strumenti innovativi e sincronizzati sulle ultime tendenze, propone ora dunque questa soluzione progettata ad hoc per tali moderni sbocchi e usi creativi, quali il live stream.

Roland Go:Livecast, assicura il produttore, è veloce e facile da usare ed è caratterizzato da una configurazione plug-and-play. Basta collegare uno smartphone e le cuffie per il monitoraggio del suono e avviare lo streaming. Go:Livecast può migliorare l'audio di qualità generica dello smartphone grazie a un microfono incorporato così come offrendo ai creatori di contenuti la possibilità di connettere altre sorgenti sonore, dai microfoni professionali esterni tramite l’input XLR agli strumenti elettronici.

È poi possibile inserire facilmente clip audio e video preregistrati nei live streaming, con la semplice pressione di un pulsante, mediante sei controlli personalizzabili. Così come è possibile regolare in modo rapido il volume del microfono o del clip multimediale tramite manopola e pulsante di disattivazione dell’audio (mute).

L'app fornita in abbinamento consente agli utenti di accedere a una varietà di funzionalità video, in modo tale che anche i creatori di contenuti senza esperienza di produzione possano introdurre elementi professionali nelle loro trasmissioni, per elevare la qualità dei contenuti offerti dal proprio canale broadcast.

L'app Go:Livecast permette inoltre agli streamer di accedere e connettersi alle principali piattaforme e avviare direttamente il broadcasting, eliminando la necessità di utilizzare ulteriori software di streaming di terze parti. È anche possibile monitorare, al contempo, i commenti degli spettatori direttamente nell'app mentre si esegue e gestisce lo stream.

Roland Go:Livecast rileva automaticamente la modalità verticale e orizzontale dalla posizione dello smartphone, ed è possibile selezionare la fotocamera anteriore o posteriore tramite l'app così come applicare un filtro per un aspetto più “levigato”. La soluzione consente di introdurre anche angolazioni multiple e split-screen, tramite l’app, semplicemente collegando una seconda fotocamera di uno smartphone o di un tablet tramite WiFi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Roland.