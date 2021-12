Centro Computer, la costante ricerca del valore aggiunto

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, si pone l’obiettivo di affiancare le imprese per migliorarne i processi organizzativi e gestionali con soluzioni e servizi mirati in qualità di system integrator a valore aggiunto. Abbiamo intervistato Roberto Vicenzi, amministratore delegato e digital innovation manager di Centro Computer.

Scattiamo una fotografia a Centro Computer?

Centro Computer è nata nel dicembre del 1984 e sono stato uno dei soci fondatori. Il nostro core business è gestire l’infrastruttura IT dei clienti con prodotti hardware e software standard dei vendor leader di mercato, insieme a tutti i servizi specializzati erogati dal nostro personale.

Questa è la vision della nostra organizzazione: abilitiamo persone e imprese a sfruttare al massimo le opportunità del mondo digitale

Siamo sempre stati un’azienda innovativa da quando abbiamo cominciato a utilizzare la posta elettronica nel 1993; da quando abbiamo attivato soluzioni di Unified Communications al nostro interno nel 2010; fino a quando abbiamo sostituito il centralino PBX con la soluzione di unified communications nel 2013 per poi iniziare un percorso di investimenti in ambito cloud che dal 2014 continuano costantemente ad aumentare. Siamo circa 150 persone e nel 2020 abbiamo generato un fatturato di 50 milioni di euro. Nel giugno del 2021, Centro Computer è stata acquisita da Project Informatica, portfolio company del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital. Da quest’anno inizia una nuova sfida all’interno di un grande gruppo, molto simile a noi, che ha importanti e ambiziosi obiettivi di crescita nazionali.

La nuova sfida consiste nel far comprendere l’importanza della digital transformation alle aziende che si rivolgono a noi, perché siamo certi che ogni impresa, per crescere e per essere più competitiva, debba avere fra le proprie priorità strategiche l’innovazione.

La digital transformation è un elemento permanente, ma dinamico nel nostro mondo. Non è una tecnologia o un modello di business, bensì un’aspirazione e una caratteristica organizzativa che ogni azienda dovrebbe avere al suo interno.

Come si articola in dettaglio la vostra attività di system integrator?

Persone e azienda sono al centro delle nostre attenzioni e del nostro business. Queste hanno bisogno, continuamente e ovunque siano, di strumenti IT ad uso personale; di uno o più data center on premise aziendali, di una connettività locale e su internet sicura e protetta, di tutto un mondo multi-cloud da costruire o da sviluppare. Perciò possiamo racchiudere la nostra offerta di soluzioni hardware, software e servizi in queste parole: modern workplace, networking, data center, cloud.

Si tratta di soluzioni a cui i clienti scelgono di ricorrere sempre più spesso utilizzando la formula del costo operativo che consente di gestire con un unico contratto tutto il parco dei posti di lavoro con assoluta modernità, flessibilità, semplicità ed efficienza, proposte come servizi MSP (Managed Service Provider).

Da un punto di vista pratico, forniamo pc, tablet, smartphone, stampanti, networking, server, storage, software, servizi e tutti gli accessori per gestire la singola postazione di lavoro. La nostra offerta include inoltre il data center del cliente e tutte le soluzioni hardware e software di protezione e di sicurezza.

Forti specializzazioni, riconosciute dai clienti e dalle più importanti aziende a livello nazionale sono nelle soluzioni di fleet, print e mobility management. Tutte le soluzioni e i servizi sono proposti ai clienti in modalità MSP come costo operativo per hardware, software e servizi con livelli di assistenza fino al 7×24.

La metodologia operativa principale si basa sulla costante formazione del personale, affinché sia in grado di affiancare il cliente sia nelle attività di prevendita e di costruzione del progetto sia in tutte le attività postvendita.

Il ruolo di un system integrator diventa sempre più importante man mano che la tecnologia evolve. E la richiesta di servizi per le aziende dovrebbe essere aumentata esponenzialmente alla luce delle tematiche legate a Industria 4.0, IIoT, cloud, e così via. È davvero così? Qual è il livello di maturità tecnologica delle aziende italiane?

La digital transformation è entrata e continuerà ad espandersi in modo importante nelle fabbriche, non solo negli uffici.

Il mondo Industria 4.0 e IoT è in continua evoluzione e comporta investimenti formativi sui titolari e manager delle imprese. Anche noi, come System Integrator, abbiamo fatto e faremo importanti investimenti per seguire queste soluzioni e questi nuovi interlocutori, così da essere in grado di proporre le soluzioni più adatte insieme ai vendor leader di mercato. L’ultimo investimento che abbiamo fatto negli ultimi due anni riguardava la gestione dei servizi di assistenza remota tramite le soluzioni di Mixed Reality utilizzando, ad esempio, Microsoft HoloLens 2.

Quali sono le possibili evoluzioni future delle tecnologie di cui vi occupate e come avete intenzione di muovervi per rimanere sempre al passo con i tempi, anche anticipando le esigenze dei clienti?

L’evoluzione della digital transformation, in questo decennio, sarà molto più sorprendente di come la possiamo immaginare e abbraccerà la vita privata e tutto il mondo del lavoro. All’interno della nostra organizzazione sarà strategico inserire giovani formati, con un’età inferiore a 30 anni, per agevolare l’accelerazione e l’implementazione, al nostro interno e presso i clienti, di tutti i processi digitali.