Cegid Retail accelera la trasformazione digitale di Acquazzurra

Il brand italiano di calzature di lusso Aquazzura sceglie Cegid Retail per accelerare la trasformazione digitale dei propri negozi

Cegid ha annunciato la collaborazione con Aquazzura, il brand italiano di luxury footwear, che ha scelto la piattaforma di Unified Commerce e Global POS Cegid Retail per gestire i propri negozi in Italia e nel mondo.

Fondata a Firenze nel 2011 da Edgardo Osorio, stilista colombiano cresciuto tra Miami e Londra, Aquazzuraha negozi in Italia, Francia, Regno Unito, Medio Oriente e America. Per sostenere il proprio business e la continua espansione a livello internazionale, doterà gli addetti alle vendite di dispositivi mobili per aiutare i clienti a trovare i prodotti più adatti e beneficiare della tecnologia che permette di personalizzare servizio e gamme, rendendoli appropriati per ogni negozio, regione e paese. Come parte della trasformazione digitale, i negozi implementano anche altri servizi omnichannel con tre scenari chiave quali “e-reservation”, “Pick up in store” e “Ship from store”.

«In un mercato sempre più dinamico in cui i clienti del lusso sono più connessi digitalmente e hanno grandi aspettative, è fondamentale per i luxury retailer avere interazioni rilevanti e personalizzate con i propri clienti, in ogni punto di contatto. Siamo pertanto davvero soddisfatti del progetto omnichannel sviluppato con Cegid» – afferma Caterina Tsigara, Retail Director Aquazzura

Cegid, ll ruolo centrale dello store nel mondo luxury

Pietro De Simone, IT Manager di Aquazzura, sottolinea l’importanza per i retailer del lusso di concentrarsi sulla fedeltà al marchio e di rendere l’esperienza di acquisto il più personalizzata possibile. Lo staff vendita si affida sempre più a strumenti che offrono servizi specializzati, come gli appuntamenti in negozio, e aggiornamento dell’inventario in tempo reale, che garantisce informazioni affidabili sullo stock disponibile – ciò permette al personale di prenotare istantaneamente i prodotti e inviarli direttamente al cliente.

Aquazzura, dallo stile sofisticato e moderno contraddistinto da una precisione artigianale senza eguali, ha incentrato la sua crescita proprio nell’espansione retail e ha scelto Cegid come partner tecnologico per le credenziali internazionali e la forte esperienza nel luxury retail, nonchè per la compliance normativa e fiscale, fondamentale per operare in diversi paesi, e la grande capacità di uniformare la customer experience su negozi e canali differenti. Aquazzura è disponibile in oltre 300 rivenditori di lusso in 58 paesi e ha boutique monomarca a Firenze, Londra, New York, Miami, Doha, Dubai, Milano, Roma, San Paolo, Capri. Ha preferito la flessibilità offerta da Cegid Retail, una soluzione SaaS (software-as-a-service) basata su cloud e scalabile, in grado di offrire l’implementazione di nuove funzionalità in futuro.

«Per Aquazzura il cambio è stato sostanziale, ci siamo adattati e abbiamo affrontato molti cambiamenti, ma grazie a Cegid Retail siamo stati in grado di implementare una strategia veramente omnichannel, per rispondere alle sfide odierne», afferma Pietro De Simone, IT Manager di Aquazzura, che aggiunge «Utilizzare un sistema cloud significa poter risparmiare molto sui costi di manutenzione e avere la tranquillità di sapere che il software è sempre aggiornato».

«La tecnologia sta diventando sempre più importante per il mondo del retail, in un momento in cui l’omnichannel non è più un’opzione, ma una necessità per i luxury retailer. Siamo quindi orgogliosi di poter collaborare con marchi iconici come Aquazzura, supportandoli nel percorso di trasformazione digitale», conclude Mario Davalli, Country Manager Cegid per il Sud Europa.