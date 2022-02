Cat S62 Pro, lo smartphone rugged con camera termica

Il Cat S62 Pro non è certo uno smartphone convenzionale, tutt’altro. Certo, leggendo solo i dati tipici degli smartphone, come il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 660 da 2,0GHz, si potrebbe pensare ad un device di fascia bassa. Oppure ancora che si tratti di un modello superato.

Niente di più lontano dal vero: S62 Pro è uno smartphone rugged decisamente interessante. Non solo può contare sulla robustezza tipica di questa tipologia di device, ha anche uno strumento in più. Stiamo parlando della termocamera.

La termocamera, killer application del Cat S62 Pro

Ne parliamo subito, perchè è senza dubbio la camera termica a fare la differenza, nel Cat S62 Pro. Essere “solo” rugged, oggi, non basta più. Soprattutto se, come in questo caso, il resto della scheda tecnica non è esattamente da top di gamma per uno smartphone.

Basato sul sensore Flir Lepton 3.5 e sulla nuova app MyFLIR Pro, Cat S62 Pro si rivela un device davvero particolare, ideale per numerosi use case in cui la rilevazione puntuale delle temperature è un fattore chiave. Nel manifatturiero e in un grande numero di operazioni di manutenzione (e non solo) la presenza del sensore Flir rappresenta un differenziale in grado da solo di giustificare la scelta.

Gli utenti di fascia possono accedere alle tecnologie di elaborazione video VividIR, a MSX potenziato e alla combinazione tra rilevazione termica e luce visibile di FLir Systems integrate nello smartphone.

Gli utilizzatori possono ora variare l’intensità di MSX, che sovrappone i dettagli lineari della scena alla termografia. Oppure utilizzare la nuova funzione di alpha blending che combina i dettagli termografici con l’immagine visibile prodotta dalla videocamera dual-pixel Sony. Insieme, tutte queste innovazioni restituiscono immagini di maggior qualità e una superiore risoluzione termografica. Questo fornisce un maggior contesto e una migliore comprensione dell’immagine termica osservata.

Le caratteristiche tecniche: oltre al rugged, solo lo stretto necessario

Lo abbiamo in parte già detto: non è per le performance pure che un utente potrà volere il Cat S62 Pro. Tuttavia, è ragionevole supporre un utilizzo di questo smartphone per scopi più ampi di quelli legati alla camera termica. Ecco quindi la scheda tecnica:

Batteria da 4.000mAh, Impermeabile / antipolvere (IP68 e IP69), test di caduta da 1,8 m su acciaio, MIL SPEC 810H, Corning Gorilla Glass 6. Lo smarphone è impermeabile – fino a 1,5 m di profondità per 35 minuti.

Il display ha una diagonale di 5,7″ in risoluzione FHD+. Fondamentale sottolineare che il Cat S62 Pro è ottimizzato per uso in esterni con touchscreen che consente l’uso con dita bagnate o guanti da lavoro.

L’elaborazione, come anticipato, è affidata al Qualcomm Snapdragon 660 da 2,0GHz, coadiuvato da 6 Gbyte di RAM e 128 Gbyte di Rom. Lo storage è peraltro espandibile tramite microSD.

Oltre alla camera termica, è presente una fotocamera posteriore dual pixel Sony da 12 Mpixel, e una fotocamera anteriore da 8 Mpixel. Lo smartphone ha inoltre un tasto programmabile, associabile a modalità PTT (push to talk), SOS (Lone worker app) o per attivare la torcia elettrica o la fotocamera. Lato connettività, il Cat S62 Pro supporta Wi-Fi 802.11AC, NFC, Bluetooth 5.0 e reti mobili fino al 4G.

Il sistema operativo nativo è Android 10, con aggiornamento alla versione 11.

Chiariamo subito: non esistono app, al momento, che non funzionino (e anche bene) su questo smartphone rugged. Tuttavia il peso di 248 grammi faceva forse sperare in una batteria più generosa o in un chipset più performante. Nulla di drammatico, ma la longevità nel lungo periodo potrebbe risentirne. D’altro canto Android 11 è una garanzia di supporto a lungo termine, probabilmente superiore alla reale vita operativa di questo device.

In breve: un device particolare con molte più luci che ombre

Prodotti perfetti, è abbastanza ovvio, non ne esistono. Il Cat S62 Pro non sfugge a questa regola aurea. Il suo campo di utilizzo ne restringe (volutamente) la platea di potenziali utenti. I clienti in cerca di uno smartphone rugged e per di più dotato di una camera termica al top sul mercato saranno sicuramente soddisfatti. Ed è proprio quest’obbiettivo, fondamentale, ad essere stato centrato in pieno.

Per gli altri utenti professionali il discorso si fa più complesso. Nel Cat S62 Pro, il peso specifico della camera è decisamente elevato. Il resto del comparto tecnico non eccelle e invita ad una riflessione. Nel momento in cui scriviamo lo street price di questo smartphone è di poco inferiore ai 600 euro. Se vi serve esclusivamente un device mobile rugged, e la camera termica è irrilevante, allora forse sul mercato esistono prodotti con un rapporto prezzo/prestazioni più accattivante. L’unico vero limite di questo smartphone è, a nostro avviso, la batteria da solo 4000 mAh. L’autonomia ne risente, solo in parte aiutata dal chipset Qualcomm non troppo spinto.

Nel complesso il nostro giudizio è molto alto. Il Cat S62 Pro nasce per assolvere a compiti specifici, e lo fa non bene, ma benissimo. Siamo certi che non saranno pochi i professionisti ad essere più che felici di questo acquisto.