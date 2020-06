Per capire le applicazioni in rete servono mille occhi

Cisco ha annunciato l’intenzione di acquisire ThousandEyes, società californiana che realizza una piattaforma di intelligence che conferisce visibilità e insight sulla distribuzione di applicazioni in cloud e su Internet.

La scelta di Cisco di investire su ThousandEyes è figlia di quanto accaduto negli ultimi anni, con la rapida accelerazione dell’adozione del cloud, un uso diffuso delle applicazioni SaaS e una dipendenza da Internet e dalle reti che sfugge al controllo aziendale.

Questa maggiore dipendenza da Internet e da altre infrastrutture di terze parti, resa ulteriormente più complessa negli ultimi mesi dalla pandemia Covid-19, riduce la capacità dei team IT aziendali di prevedere, visualizzare e controllare il comportamento operativo delle applicazioni.

Il risultato è spesso un ambiente IT caotico e ingestibile che rende la risoluzione dei problemi una prova che richiede tempo e che può potenzialmente avere un impatto consistente sull’esperienza del cliente, sulla reputazione del marchio e sui ricavi.

Con la piattaforma di visibilità di ThousandEyes i clienti di Cisco avranno ora una visione end-to-end sulla distribuzione digitale di applicazioni e servizi su Internet, con la possibilità loro di individuare carenze e migliorare la rete e prestazioni delle applicazioni su reti aziendali e cloud.

L’acquisizione di ThousandEyes consentirà alle aziende di accelerare la trasformazione digitale, indipendentemente dal punto in cui si trovano adesso offrendo una visibilità completa delle applicazioni e dei servizi forniti a clienti e dipendenti.

Strumenti comuni e condivisione di set di dati per la sicurezza delle applicazioni e della rete aiuteranno a rimuovere i silos, dando ai team IT visibilità in tempo reale sui problemi di degrado delle prestazioni delle applicazioni.

Fra i servizi forniti da ThousandEyes c’è anche una interessante mappa in tempo reale delle interruzioni di Internet.

Cisco integrerà le funzionalità di ThousandEyes nei principali portafogli Cisco Networking e Cloud e AppDynamics per migliorare la visibilità all’interno dell’azienda, di Internet e del cloud.

L’acquisizione dovrebbe concludersi prima della fine del primo trimestre dell’anno fiscale 2021 di Cisco.

ThousandEyes si unirà alla nuova business unit Cisco Networking Services, nel cui ambito il Ceo e co-fondatore di ThousandEyes Mohit Lad assumerà il ruolo di general manager di ThousandEyes, mentre il cofondatore, il CTO Ricardo Oliveira, continuerà a indirizzare la vision del prodotto e la strategia di innovazione.