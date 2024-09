Cambio al vertice per Darktrace: Jill Popelka nuova CEO al posto di Poppy Gustafsson

Darktrace ha annunciato che Poppy Gustafsson si dimetterà dal ruolo di Amministratore delegato (CEO) a partire da oggi e Jill Popelka, attuale Chief Operating Officer (COO) di Darktrace, è stata nominata come suo successore.

Jill assumerà il ruolo di CEO e sarà anche nominata nel Consiglio di amministrazione di Darktrace a partire da oggi.

Jill ha più di due decenni di esperienza nella guida delle best practice operative e nella maturazione di team, sistemi e processi per aziende in rapida crescita. In precedenza ha ricoperto ruoli di leadership senior presso importanti aziende tecnologiche globali, tra cui Accenture, Snap Inc e SAP SuccessFactors, una delle più grandi aziende cloud aziendali al mondo, che ha guidato come Presidente. Jill è entrata a far parte di Darktrace nel gennaio 2024 come Non-Executive Director, prima di assumere il suo attuale ruolo di COO presso Darktrace il 1° giugno 2024.

Poppy Gustafsson, CEO uscente di Darktrace , ha affermato: “Darktrace è stata una parte importante della mia vita e della mia identità per oltre un decennio e sono immensamente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato in questo periodo. Insieme abbiamo rivoluzionato il mercato della sicurezza informatica e portato la nostra tecnologia basata sull’intelligenza artificiale a quasi 10.000 clienti in tutto il mondo, proteggendoli dalle interruzioni informatiche. Questa sfida ha richiesto un enorme impegno personale e professionale da parte mia. Con l’acquisizione di Darktrace da parte di Thoma Bravo quasi completata e con noi che abbiamo identificato un’eccellente successore in Jill, ora è il momento giusto per passare le redini in modo che Jill possa guidare Darktrace attraverso la sua transizione verso la proprietà privata e oltre. Sono profondamente grato di aver avuto il privilegio di guidare un team così eccezionale e non vedo l’ora di continuare a impegnarmi in questo entusiasmante prossimo capitolo dell’azienda come direttore non esecutivo dopo il completamento della transazione. Rimango il fan numero uno di Darktrace.”

Gordon Hurst, Presidente di Darktrace, ha affermato: “Poppy è un leader straordinario che ha fatto crescere e nutrire una delle storie di successo tecnologico più orgogliose del Regno Unito. Sotto la guida di Poppy, l’azienda si è trasformata da una promettente collaborazione di esperti di intelligenza artificiale e intelligence a un leader globale in forte crescita nella sicurezza informatica. Ciò si è riflesso nel valore significativo che Darktrace ha creato per i suoi azionisti sotto la guida di Poppy sin dalla sua IPO nel 2021 e attraverso l’acquisizione da parte di Thoma Bravo, uno dei principali investitori al mondo nelle aziende di software. Jill è una leader affermata e molto stimata nelle aziende tecnologiche globali che ha contribuito immensamente al Consiglio e più di recente nel suo ruolo di COO. Con le dimissioni di Poppy, il Consiglio ha implementato il suo piano di successione del CEO ed è lieto che Jill abbia accettato il ruolo di CEO. Ha la profonda esperienza nel settore, le capacità di leadership delle persone e l’energia e la passione per guidare Darktrace nella fase successiva del suo viaggio.”

Jill Popelka, CEO in pectore di Darktrace , ha affermato: “Poppy e il team hanno creato qualcosa di molto speciale. Il potenziale di Darktrace è enorme: la nostra tecnologia non è mai stata così critica per le organizzazioni di tutto il mondo e le nostre capacità native di intelligenza artificiale ci posizionano all’avanguardia nel mercato della sicurezza informatica in continua evoluzione. Abbiamo un’offerta di piattaforma eccezionale, un’ampia base di clienti in tutto il mondo e alcune delle persone più talentuose che lavorano nel settore della tecnologia, non da ultimo i nostri straordinari team di ricerca e sviluppo con sede a Cambridge e all’Aia. Sono entusiasta di collaborare con l’intero team di Darktrace per sfruttare le numerose opportunità che abbiamo davanti a noi mentre ci imbarchiamo in questa prossima fase del nostro viaggio”.

Andrew Almeida, Partner presso Thoma Bravo , ha affermato: “Supportiamo pienamente Poppy e il piano di successione del Consiglio. Jill è la leader perfetta per costruire sulla straordinaria eredità di Poppy presso Darktrace mentre si imbarca in questa nuova fase della sua vita, data la sua immensa esperienza di crescita e maturazione di aziende in rapida crescita. Si preoccupa profondamente delle persone, di servire i clienti e di creare un’azienda con un senso di missione e scopo al centro. Non vediamo l’ora di lavorare con Jill e il team più ampio per aiutare a elevare il posto di Darktrace come piattaforma di sicurezza informatica essenziale per il mutevole panorama delle minacce”.

L’acquisizione di Darktrace da parte di Thoma Bravo continua a procedere come previsto. Sono state ricevute tutte le approvazioni antitrust e normative, ad eccezione di un’approvazione normativa estera, che è attualmente prevista per il 28 settembre 2024. In base al calendario della transazione, Darktrace cercherà l’approvazione della transazione da parte del tribunale del Regno Unito non appena questa approvazione normativa finale sarà stata ricevuta, con la chiusura della transazione prevista poco dopo.