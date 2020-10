Buildwatch: sviluppare per Mac e monitorare i tempi di Xcode

Buildwatch è un’utility macOS dedicata agli sviluppatori Mac che usano Xcode: l’app traccia, visualizza con grafici e analizza quanto tempo viene speso a compilare, per aiutare a costruire applicazioni in modo più efficiente.

In una giornata lavorativa di uno sviluppatore Mac, un bel po’ di tempo se ne passa in modo improduttivo in attesa della compilazione di Xcode. Buildwatch è un’applicazione che si installa nella barra dei menu del Mac e che permette di tenere d’occhio i tempi di compilazione nell’arco della giornata.

Basta così un veloce sguardo, allo sviluppatore, per poter vedere al volo quanto tempo ha passato nelle build in Xcode in una giornata e quante volte è stata effettuata la build della propria app.

Con un semplice e rapido clic sull’icona dell’orologio nella barra dei menu viene visualizzato un grafico che suddivide l’ora, il giorno o la settimana in base al tempo trascorso a compilare i progetti. Passando il mouse su uno qualsiasi dei segmenti, poi, l’app consente di avere un’analisi più approfondita dei relativi dati.

Aprendo la finestra “More info” lo sviluppatore ha ancora più controllo per scomporre le statistiche per totali, medie e schemi. Inoltre, Buildwatch rende possibile controllare i tempi di build per il mese, l’anno e tutto il tempo.

Buildwatch si apre automaticamente al login in modo che lo sviluppatore non perda una sola build nell’attività di tracciamento dell’app; inoltre, consente di personalizzare l’aspetto dell’app nella barra dei menu per scegliere se mostrare un’icona, una statistica o entrambi.

Nel grafico a barre codificato a colori è possibile selezionare un intervallo di tempo o saltare direttamente al giorno corrente. È poi possibile scorrere ciclicamente tra tempo medio di build, tempo totale e numero di build. L’app consente anche allo sviluppatore di scegliere se utilizzare la posizione di default per i dati di Xcode o di indicarne una custom, per quelli più esperti.

Buildwatch for Xcode è sviluoppata da Lickability ed è disponibile sul Mac App Store al prezzo di 10,99 euro.