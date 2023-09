Blackmagic Camera trasforma iPhone in una telecamera digitale professionale

Blackmagic Design, lo specialista della produzione video professionale, ha annunciato Blackmagic Camera, una nuova app che fornisce i controlli delle videocamere digitali all’iPhone di Apple.

Basate sullo stesso sistema operativo delle pluripremiate telecamere digitali di Blackmagic Design, queste funzionalità professionali offrono ai creatori di contenuti che usano iPhone gli stessi strumenti utilizzati nei lungometraggi, in televisione e nei documentari.

Inoltre, il supporto per Blackmagic Cloud consente ai creator di collaborare e condividere i media con più editor e coloristi in tutto il mondo in modo istantaneo. Blackmagic Camera è ora disponibile gratuitamente sull’App Store di Apple.

Blackmagic Camera sblocca la potenza dell’iPhone aggiungendo al dispositivo Apple i controlli e il sistema operativo delle telecamere digitali professionali, in modo tale che gli utenti possano creare contenuti che abbiano lo stesso “look” cinematografico dei film di Hollywood.

Gli utenti dell’app, spiega l’azienda, hanno a disposizione la stessa interfaccia intuitiva e facile da usare delle apprezzate telecamere di Blackmagic Design: usare l’app è come usare una videocamera digitale professionale.

Ciò significa che i clienti possono regolare impostazioni come la frequenza dei fotogrammi, l’angolo dell’otturatore, il bilanciamento del bianco e l’ISO con un solo tocco. Oppure registrare direttamente su Blackmagic Cloud in file Apple ProRes a 10 bit, standard del settore, fino a 4K. La registrazione su Blackmagic Cloud Storage consente ai clienti di collaborare ai progetti DaVinci Resolve con gli editor in qualsiasi parte del mondo, tutti nello stesso momento.

Blackmagic Camera dispone di tutti i controlli necessari per una rapida configurazione e per iniziare le riprese. Tutto è interattivo, per cui i clienti possono toccare qualsiasi voce e cambiare immediatamente le impostazioni senza dover cercare nei menu più confusi.

Un heads up display, HUD, mostra i parametri di stato e di registrazione, l’istogramma, il focus peaking, i livelli, le guide dei fotogrammi e altro ancora. È possibile mostrare o nascondere l’HUD scorrendo verso l’alto o verso il basso. C’è l’auto focus semplicemente toccando lo schermo nell’area che si desidera mettere a fuoco.

I clienti possono riprendere in formato 16:9 o verticale, e possono acquisire in 16:9 tenendo il telefono in verticale se vogliono filmare in modo discreto. Sono presenti anche tab per la gestione dei media, compreso il caricamento su Blackmagic Cloud, la chat e l’accesso ai menu avanzati.

Il display heads up contiene i controlli più importanti della videocamera, come la selezione dell’obiettivo, il frame rate, l’angolo dell’otturatore, il timecode, l’ISO, il bilanciamento del bianco, tinta, istogramma e livelli audio. I clienti possono regolare impostazioni come l’esposizione toccando l’indicatore ISO, oppure possono modificare i livelli audio semplicemente toccando gli appositi meter.

Tutto è interattivo, quindi se gli utenti toccano un elemento possono modificarne istantaneamente le impostazioni senza dover fare operazioni complesse. I clienti possono rimuovere l’heads up display per rivelare l’immagine a schermo intero scorrendo il dito verso l’alto o verso il basso.

La scheda impostazioni sblocca tutta la potenza della fotocamera del telefono, con accesso rapido alle impostazioni avanzate come il monitoraggio, l’audio, l’impostazione della fotocamera, la registrazione e altro ancora.

La scheda della registrazione consente di controllare la risoluzione video e il formato di registrazione, tra cui Apple ProRes, standard del settore, o H.264 e H.265, che occupano poco spazio. Inoltre, i clienti possono impostare il de-squeeze anamorfico e la correzione dell’obiettivo.

Le opzioni audio professionali includono misuratori audio VU o PPM e formati AAC, IEEE Float e PCM. I clienti possono anche aggiungere microfoni esterni.

Blackmagic Camera include anche strumenti di monitoring professionali come i zebra setting per controllare l’esposizione, il focus assist, frame guide e altro ancora. Oppure aggiungere LUT 3D per ricreare l’aspetto cinematografico.

Blackmagic Camera dispone di un’area di lavoro integrata per la chat, in modo che i membri del progetto Blackmagic Cloud possano parlare delle riprese e condividere rapidamente idee creative, il tutto senza lasciare l’app. È sufficiente accedere a Blackmagic Cloud, selezionare il progetto a cui i clienti stanno lavorando e iniziare a digitare un messaggio.

I clienti possono inviare rapidamente messaggi a montatori, assistenti, coloristi o artisti VFX per parlare della selezione delle inquadrature o per ricevere un aggiornamento sul progetto. Tutti i partecipanti al progetto possono vedere il loro messaggio e rispondere istantaneamente. Tutto ciò significa che i clienti possono tenersi in contatto con gli altri partecipanti al progetto senza dover lasciare l’app e perdere una ripresa fondamentale.

La scheda “media” di Blackmagic Camera presenta tutti i controlli necessari per sfogliare o fare lo scrubbing dei clip per una rapida revisione, per effettuare ricerche e ordinamenti e per visualizzare lo stato di caricamento dei propri contenuti multimediali. I clienti possono anche collegarsi alle loro foto e selezionare i clip da caricare su Blackmagic Cloud.

I clienti possono salvare i loro contenuti multimediali nella cartella dei file sull’iPhone, inviarli a Blackmagic Cloud Storage tramite Blackmagic Cloud o scegliere manualmente quali clip caricare in una libreria di progetto. Possono anche sincronizzare i media da Blackmagic Camera direttamente in un progetto DaVinci Resolve, in modo che gli utenti siano pronti per l’editing e il color grade.

L’attività di media management su Blackmagic Camera è semplice, assicura Blackmagic Design, con tre opzioni che dipendono dalla posizione e dalla copertura dati. I clienti possono registrare sul proprio telefono e trasferire i clip su un computer: in questo modo è possibile liberare spazio prezioso sul telefono e condividere i file in un secondo momento con altri utenti in tutto il mondo.

Oppure possono accedere a Blackmagic Cloud e selezionare un progetto DaVinci Resolve prima della registrazione. Dopo ogni singola registrazione, i file multimediali verranno automaticamente caricati e sincronizzati con tutti i membri del progetto. Blackmagic Camera dispone anche di un’opzione manuale in cui i clienti possono registrare le loro riprese sull’iPhone e poi selezionare i clip da caricare tramite Blackmagic Cloud quando dispongono di una connessione di rete.

La creazione del proprio Blackmagic ID consente ai clienti di accedere a Blackmagic Cloud. È facile e non comporta alcun costo, spiega Blackmagic Design. È sufficiente toccare Blackmagic Cloud nella scheda media per accedere al sito web di Blackmagic Cloud e registrarsi. Una volta creato il proprio Blackmagic ID, i clienti possono accedere e impostare la propria project library. È qui che vengono creati i progetti da caricare su Cloud Storage.

Una volta impostata la project library, è possibile selezionare Blackmagic Camera per la sincronizzazione diretta con Cloud Storage dall’applicazione. Si può invitare altri utenti con il loro Blackmagic ID a condividere il progetto e a collaborare istantaneamente con editor e coloristi di tutto il mondo, lavorando sullo stesso progetto.

Quando si effettuano riprese con Blackmagic Camera, i video acquisiti possono essere caricati istantaneamente come file proxy, seguiti dagli originali della videocamera, e salvati su Blackmagic Cloud Storage. Questi si sincronizzeranno automaticamente con tutti i membri del progetto, ovunque nel mondo. Ciò significa che i clienti possono iniziare rapidamente l’editing utilizzando i loro proxy, accelerando il flusso di lavoro.

I media possono essere aggiunti costantemente al progetto da più telecamere in luoghi diversi e sincronizzati automaticamente con gli altri membri del progetto tramite Blackmagic Cloud. Tutti possono utilizzare i media proxy e il colorista o il finisher possono scaricare gli originali ad alta risoluzione della telecamera e fare il rendering. È un modo veloce, continuo e automatico di collaborare.

“Blackmagic Camera è un flusso di lavoro davvero rivoluzionario per la creazione di contenuti di qualità cinematografica utilizzando un iPhone“, ha dichiarato Grant Petty, CEO di Blackmagic Design. “Blackmagic Camera aggiunge all’iPhone funzioni delle telecamere professionali come il frame rate, l’angolo dell’otturatore, il timecode, l’ISO e il bilanciamento del bianco, in modo che i nostri clienti abbiano controlli simili a quelli delle nostre telecamere professionali. Inoltre, il flusso di lavoro Blackmagic Cloud consente ai clienti di registrare su Blackmagic Cloud Storage e di sincronizzarsi automaticamente con DaVinci Resolve. Ora possono portare le loro riprese in redazione o in studio di post-produzione in pochi minuti! Credo che sarà davvero emozionante scoprire come Blackmagic Camera cambierà i flussi di lavoro tradizionali delle news e della post-produzione“.