Black Friday e Cyber Monday, Amazon prepara decine di migliaia di offerte

Amazon.it si prepara ai prossimi Black Friday e Cyber Monday con tantissime offerte disponibili durante tutto il periodo. Per il periodo Amazon.it renderà disponibili decine di migliaia di offerte dalle categorie più popolari, con nuove occasioni ogni giorno, insieme a consegne rapide e proposte esclusive per l’intrattenimento.

Più in dettaglio, i clienti di Amazon.it avranno ogni giorno accesso alle Offerte del Giorno, alle Offerte Lampo, prodotti a prezzi scontati, disponibili in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato. E i clienti Prime potranno accedere alle Offerte Lampo con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri.

Durante il periodo del Black Friday e del Cyber Monday 2018, i clienti hanno acquistato milioni di prodotti sul sito. Alcuni tra gli articoli più venduti sono stati Echo Dot (3a generazione), piastre per capelli Ghd Gold, detersivo per lavastoviglie Finish e spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Pro 2 Crossaction.

Anche quest’anno il Black Friday rappresenta un’opportunità anche per le migliaia di piccole e medie imprese e artigiani che ogni giorno vendono i loro prodotti attraverso il Marketplace di Amazon.it. I prodotti delle piccole e medie imprese e degli imprenditori rappresentano oltre il 48% delle offerte totali.

Consegne rapide e gratuite. Più tempo per i resi

Gli acquisti saranno recapitati rapidamente grazie alle diverse opzioni di consegna offerte da Amazon.it. Tutti i clienti Amazon possono beneficiare della consegna gratuita su milioni di prodotti spediti da Amazon per acquisti pari o superiori a 29 euro. Per tutti coloro che non possono ricevere i prodotti a casa, Amazon.it propone diverse soluzioni: gli ordini possono essere fisicamente ritirati in più di 10.000 uffici postali in tutta Italia, nelle librerie Giunti al Punto e presso gli Amazon Locker, la cui posizione è facilmente individuabile su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che vivono nell’area di Milano, Roma e Torino avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday effettuati tramite l'app Prime Now o sul sito www.primenow.it beneficiando di consegne in finestre di 2 ore, dalle 8 del mattino a mezzanotte. Saranno centinaia le offerte disponibili anche su Prime Now, molte delle quali dedicate a prodotti alimentari locali, prodotti essenziali d’uso quotidiano e prodotti per la cura della persona e della casa, oltre ad una selezione delle migliori offerte di Amazon.it. Inoltre, i clienti Prime di queste tre città potranno anche usufruire del servizio Consegna Oggi, che consente di ricevere gli ordini in giornata, tra le 18.30 e le 21.30, con un ordine minimo di 29€, senza costi aggiuntivi, su decine di migliaia di prodotti.

Per il periodo natalizio, Amazon.it aumenta il numero dei giorni disponibili per restituire i prodotti. Per gli articoli spediti nel periodo compreso tra l'1 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019, inclusi, la richiesta di reso potrà essere effettuata fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2020. Le politiche di reso consuete, che consentono il reso entro 30 giorni dalla consegna dell'articolo, saranno nuovamente applicate agli ordini spediti dopo il 31 dicembre 2019.

Amazon Xmas San Babila a Milano

Torna per il secondo anno l’evento Amazon Xmas San Babila per celebrare le offerte di Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Durante i cinque giorni di apertura (27 novembre - 1 dicembre), lo showroom di Milano sarà il luogo in cui scoprire le migliori offerte, ma anche le migliori opportunità di intrattenimento e innovazione.

Oltre a poter vedere un’ampia gamma di offerte imperdibili e disponibili durante il periodo di Black Friday e Cyber Monday, i visitatori dell’Amazon Xmas San Babila avranno anche l’opportunità di provare i prodotti più attesi di diverse categorie, dal beauty alla tecnologia, ma anche assistere alle esibizioni di alcuni degli artisti più noti presentati da Amazon Music (per alcuni eventi è previsto un numero di posti limitato ed è richiesta la registrazione).

Tutti i prodotti esposti all’AmazonXmas San Babila saranno corredati da uno SmileCode, un QR code con lo smile Amazon, che permette ai visitatori di scoprire tutti i dettagli del prodotto scansionando il rispettivo codice con l’app di Amazon.

Amazon Xmas San Babila sarà allestito in Corso Venezia 2, Milano, con ingresso gratuito. Il programma completo degli eventi sarà annunciato a breve.

Il Negozio di Natale su Amazon.it

Il periodo natalizio è ormai alle porte ed è arrivato il momento di visitare il Negozio di Natale su Amazon.it e di scoprire tutto ciò che si possa desiderare per dare il benvenuto a queste festività. Sia che i clienti siano alla ricerca di addobbi per decorare la propria casa, del perfetto maglione di Natale o di idee regalo per tutta la famiglia, su Amazon.it si potrà trovare un’ampia selezione su numerose categorie di prodotti.

Per rendere più facile trovare il regalo di Natale per i propri cari, compresi i nostri amici animali, Amazon.it ha lanciato Ricerca Regali. Disponibile nel Negozio di Natale su Amazon.it, Ricerca Regali fornisce suggerimenti sulla base degli interessi della persona per la quale si sta acquistando il regalo e adattati secondo ogni esigenza di budget.