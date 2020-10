Black friday, Amazon anticipa le offerte

Amazon è da sempre una delle principali società attive durante il Black friday, e quest’anno ha deciso di anticipare i tempi con l’iniziativa Black Friday in anticipo.

La società proporrà nuove offerte ogni giorno e opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti che renderanno più semplice che mai per i clienti anticipare i propri acquisti natalizi.

I clienti possono iniziare a cogliere al volo le offerte sul sito amazon.it/blackfriday, sull’app Amazon o semplicemente chiedendo “Alexa, quali sono le mie offerte?“.

Grazie alle offerte di Black Friday in anticipo, i clienti Amazon possono risparmiare fino al 25% su accessori per la casa, elettronica, attrezzature sportive e molto altro dei marchi AmazonBasics, Ultrasport e Umi.

Inoltre, sono davvero numerose le offerte già presenti : Amazon offre sconti fino al 40% su prodotti alimentari essenziali selezionati Happy Belly, prodotti di bellezza Belei e find. beauty e alimenti per animali domestici di Lifelong.

Anche il mondo dei marchi Amazon Fashion, tra cui find., Meraki, Aurique, Iris & Lilly e Truth & Fable, godrà di sconti fino al 40% durante Black Friday in anticipo.

Gli sconti arrivano al 25% su una selezione di prodotti presenti nella vetrina Amazon Launchpad, ad esempio Broadlink Smart Home Hub – Mini 3 Telecomando Universale a infrarossi, Ausdom – Business Webcam per PC, BassPal – Auricolari bluetooth 5.1 impermeabili con custodia di ricarica e Broadlink RM4 Mini – Hub wifi per la casa intelligente compatibile con Alexa.

Infine, Amazon ha deciso di tutelare i propri clienti permettendo loro di sfruttare senza preoccupazioni l’iniziativa Black Friday in anticipo: i prodotti spediti entro il 31 dicembre 2020, possono essere restituiti fino al 31 gennaio 2021.