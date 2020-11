Black Friday, da Amazon 48 ore di offerte speciali

La settimana del Black Friday su Amazon.it domani raggiungerà il suo culmine e per 48 ore i clienti potranno trovare numerose offerte su prodotti di piccole e medie imprese e dei marchi più popolari in varie categorie come Elettronica, Casa e cucina, Moda, Bellezza e molto altro.

Il Black Friday inizierà giovedì 26 novembre alle ore 00.01 e durerà fino alle ore 23.59 di venerdì 27 novembre. Su Amazon.it/blackfriday i clienti possono trovare offerte su una selezione di prodotti di partner di vendita inclusi artigiani, rivenditori e PMI.

Queste offerte possono essere filtrate attraverso la categoria “Piccole medie imprese” sulla pagina dedicata agli sconti di Black Friday e includono prodotti che spaziano dalla moda agli alimentari fino alla cura della persona, l’artigianato delle vetrine Made in Italy e Amazon Handmade e i prodotti innovativi della vetrina Amazon Launchpad.

Il Black Friday rappresenta una grande opportunità per le migliaia di piccole e medie imprese e di artigiani che vendono su Amazon.it. Oltre la metà di tutti i prodotti venduti sui siti Amazon nel mondo provengono infatti da milioni di PMI, incluse le oltre 14.000 imprese italiane che hanno raggiunto oltre €500 milioni di vendite all’estero nel 2019. Di queste, circa 600 hanno superato 1 milione di dollari di vendite complessive (Italia + estero). Fino ad oggi, gli impatti positivi registrati hanno permesso alle PMI di creare oltre 25.000 posti di lavoro.

Black Friday, le startup in offerta su Amazon Launchpad

Fino al 30% di sconto su una selezione di prodotti delle startup più innovative, disponibili nella vetrina Amazon Launchpad, come ad esempio

Soundboks 2 – Potentissimo Altoparlante Portatile

Ledger Nano S – V1.4 – Portafoglio Hardware per Criptovaluta – Flamingo Pink

THE COMFY Original – Coperta indossabile Oversize in Microfibra e Sherpa

THE COMFY Original JR – Coperta indossabile Oversize in Microfibra e Sherpa per bambini

Leather Honey – Leather Cleaner, detergente per abbigliamento mobili, auto scarpe e accessori in pelle

TOUCHBeauty- Set Manicure e Pedicure Elettrico

TOUCHBeauty – Specchio da borsetta illuminato per trucco

Rocketbook – Mini notebook riutilizzabile con Panno e Penna Inclusi

I clienti possono accedere alle offerte del Black Friday utilizzando altre due soluzioni oltre ad Amazon.it: grazie alla App Amazon i clienti Amazon possono effettuare i propri acquisti sempre e ovunque attraverso l’app Amazon e non perdere così nessuna offerta. Inoltre, con Alexa Shopping che rende facile trovare le migliori offerte. Basta chiedere: “Alexa, quali sono le mie offerte?”

Durante il Black Friday di Amazon, nuove Offerte del Giorno sono disponibili quotidianamente da mezzanotte e per 24 ore, fino a esaurimento scorte. Inoltre, sono disponibili le Offerte Lampo che si applicano ad un numero limitato di pezzi, disponibili ad un prezzo scontato per un periodo di tempo limitato. I clienti Amazon Prime possono accedere alle Offerte Lampo su Amazon.it con 30 minuti di anticipo. I clienti che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime possono registrarsi su Amazon.it/prime per una prova gratuita di 30 giorni.