Bitrock: nuova business unit per gestione dati e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale ha smesso da un po’ di rappresentare solo ed esclusivamente il futuro, ricoprendo un ruolo fondamentale nello sviluppo tecnologico delle imprese già oggi: ne è consapevole Bitrock, che a partire da quest’anno ha deciso di lanciare la sua nuova area Data, AI & ML Engineering, proprio per applicare tecnologie di ultima generazione a una delle attività che maggiormente condizionano la crescita aziendale: la corretta gestione dei dati.

Un tema caro alla consulting company 100% Made in Italy, ma anche a tutto il gruppo di riferimento (Fortitude), che con la sister company Radicalbit si occupa di analisi dei dati in streaming già da diversi anni.

Collezionare le informazioni a disposizione, catalogarle ed esplorarle, addestrare un modello, farlo funzionare e manutenerlo, sono tutte fasi di un ciclo estremamente complesso che, se portato a termine correttamente, produce innumerevoli vantaggi: dalla capacità di prendere decisioni tempestive alla possibilità di ridurre al minimo lo spreco di energia e materie prime, con relativo impatto sui costi aziendali.

Proprio in quest’ottica, e per dare maggiore impulso alla nuova unit, Bitrock ha siglato una partnership con Databricks, l’azienda nota per aver creato Apache Spark, MLflow e il data lakehouse con Delta Lake: una combinazione di data warehouse e data lake in un’unica e semplice piattaforma per gestire al meglio tutti i tipi di dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati.

A capo della unit è stato nominato Antonio Barbuzzi. Il manager, laureato in ingegneria delle telecomunicazioni e con un Dottorato in Ingegneria elettronica, si è sempre occupato, anche all’estero, di tutto ciò che concerne l’analisi dei dati, sia per grandi aziende che per startup emergenti. Dopo diversi anni in Francia e in UK, ritorna in Italia a fine 2019, in Unicredit Services, come Head of GCC CBK Branch Tools e Head of ICT CRM ed in seguito come responsabile tecnico dell’integrazione del nuovo CRM della banca. Entra a far parte di Bitrock, appunto come Head of Data, AI & ML Engineering, a settembre dello scorso anno.

“Sono felice di essere entrato a far parte di una realtà innovativa come Bitrock. Aiutare l’azienda in questo nuovo percorso sarà certamente una sfida difficile ma anche molto avvincente. Le tecnologie di Intelligenza artificiale e machine learning, insieme al cloud, sono cruciali per lo sviluppo del business dei nostri clienti, in particolare se applicate alla gestione e all’analisi dei dati. L’obiettivo sarà, quindi, quello di mettere a loro disposizione strumenti e competenze in grado di supportarli nella maniera più congeniale, creando di volta in volta dei servizi su misura”, dichiara Barbuzzi.

“Automazione, semplificazione, e Intelligenza artificiale sono secondo noi i pilastri del futuro su cui fondiamo il nostro lavoro per garantire alle imprese velocità di sviluppo, riduzione dei costi e aumento generale dell’efficienza.

Questa è la visione di tutto il Gruppo Fortitude, così come di Bitrock che inizia questo nuovo percorso. L’auspicio è di poter diventare in breve tempo un riferimento autorevole in un settore specifico, giorno dopo giorno sempre più importante”, aggiunge Leo Pillon, CEO di Bitrock.

Lo scenario, descritto da Bitrock, è quello in cui secondo recenti stime di Expert Market Research (2022) l’investimento in attività legate alla gestione dei dati ammonta a circa 70 miliardi di dollari, un quinto della spesa totale impiegata per la creazione di infrastrutture nel 2021 secondo Gartner. Un trend in forte crescita che trova riscontri anche nel mercato del lavoro, dove data scientist, data engineer e machine learning engineer sono tra le figure più ricercate a livello globale.

Per il futuro si prospetta uno scenario simile, sottolinea ancora Bitrock. Secondo McKinsey, entro il 2025 le aziende baseranno sull’analisi dei dati ogni tipo di decisione, puntando sull’elaborazione in real time per ottenere insight sempre più precisi.