Bitpanda raggiunge l’importante traguardo di 5 milioni utenti retail

La piattaforma di broker di criptovalute dell’unicorno fintech europeo Bitpanda, dopo un significativo periodo di crescita, è ora affidabile per oltre 5 milioni di utenti. Nell’ambito della recente pubblicazione dei risultati finanziari della società per il 2023, è stato annunciato che Bitpanda ha raggiunto un fatturato di oltre 100 milioni di euro nel primo trimestre del 2024, un record per la società. Il secondo trimestre ha visto Bitpanda aggiungere quasi mezzo milione di nuovi utenti, in quanto gli investitori europei cercano di trarre vantaggio dal commercio sicuro e protetto di beni digitali.

Nel corso del 2022 e del 2023 Bitpanda ha investito molto in nuovi prodotti e servizi nell’ambito di una strategia volta a prepararsi per la prossima corsa al rialzo. Bitpanda ha acquisito diverse nuove licenze con le principali autorità di regolamentazione come BaFin, ha rilanciato la sua soluzione whitelabel B2B (Bitpanda Technology Solutions) e ha stretto diverse partnership leader del settore con istituzioni famose come Deutsche Bank, N26, LBBW e Raiffeisen. Grazie ai numerosi sviluppi positivi nel settore degli asset digitali, Bitpanda ha registrato un significativo aumento dell’interesse da parte degli investitori di tutta Europa. Bitpanda – afferma l’azienda – è ora incontrastata come azienda leader in Europa nel settore delle criptovalute e ha chiare ambizioni per il suo futuro.

Eric Demuth, co-fondatore e CEO di Bitpanda, ha commentato: “Per un’azienda delle dimensioni e della storia di Bitpanda innovare e crescere al ritmo attuale è una testimonianza della qualità del nostro team e del nostro prodotto. Siamo la società di criptovalute più grande e più regolamentata d’Europa e siamo impegnati a svolgere un ruolo di primo piano nel plasmare il futuro delle criptovalute in uno dei mercati più importanti del mondo. 5 milioni di utenti sono un inizio fantastico, ma è solo l’inizio. Questo è un anno di ambizioni perché definirà la criptovaluta per il futuro. Non lo sprecheremo”.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO di Bitpanda ha commentato: “Abbiamo i prodotti giusti, abbiamo una comprovata storia di collaborazione con le autorità di regolamentazione, abbiamo la fiducia dei nostri utenti e dei nostri partner, tra cui Deutsche Bank, LBBW e FC Bayern Monaco, e resteremo assolutamente concentrati sulla crescita. Ci sono voluti 5 anni per raggiungere il nostro primo milione di utenti. Ci sono voluti solo 12 mesi per aggiungere il nostro ultimo milione di utenti. Solo negli ultimi 3 mesi siamo stati raggiunti da oltre 500.000 nuovi investitori. Sappiamo di essere sulla strada giusta e, mentre ci avviciniamo al nostro 10° anniversario nel corso di quest’anno, so che avremo molto da festeggiare”.