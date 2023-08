Bitdefender annuncia l’acquisizione di Horangi Cyber Security

Bitdefender ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Horangi Cyber Security, società con sede a Singapore. L’acquisizione amplia le capacità di monitoraggio della superficie di attacco del portafoglio di prodotti e servizi di Bitdefender e consente alle aziende clienti di tutto il mondo di superare una gamma più ampia di sfide legate alla sicurezza informatica, tra cui il rilevamento degli errori di configurazione e delle vulnerabilità, la governance e la conformità in ambienti ibridi e multicloud.

“Con la rapida crescita dell’adozione del multicloud in tutti i settori, le aziende si trovano a affrontare una lotta senza precedenti per gestire in modo efficiente migliaia di impostazioni di configurazione, autorizzazioni, identità e diritti per rimanere sicuri e conformi”, ha dichiarato Florin Talpes, co-fondatore e CEO di Bitdefender che prosegue “L’acquisizione di Horangi consente a Bitdefender di aiutare i clienti a affrontare queste difficoltà e rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra strategia per le soluzioni di sicurezza, aprendo la strada a un’innovazione continua”.

Bitdefender arricchisce la sua piattaforma unificata di analisi dei rischi e della sicurezza GravityZone con le avanzate soluzioni Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) e Cloud Security Posture Management (CSPM) di Horangi. Clienti aziendali, provider di servizi gestiti (MSP) e partner di canale di Bitdefender disporranno così di funzionalità strategiche di governance e conformità della sicurezza cloud, oltre a soluzioni leader di mercato per la prevenzione delle minacce, la protezione, il rilevamento degli attacchi e la risposta agli incidenti.

“Stiamo riscontrando un forte interesse da parte delle aziende che cercano di consolidare i loro controlli di sicurezza degli endpoint e dell’infrastruttura multicloud, spinti dalla crescente necessità di un monitoraggio completo della superficie di attacco innescata dall’adozione dell’infrastruttura cloud e microservizi cloud-native per trasformare e supportare digitalmente le loro aziende” spiega Michael Suby, research vice president, security & trust presso IDC. “L’acquisizione di Horangi aiuta Bitdefender a rafforzare la sua piattaforma GravityZone con prodotti e servizi complementari di importanza strategica, che posizionano l’azienda in modo ottimale per la crescita futura, dato che sempre più aziende cercano di adottare queste tecnologie e migliorare la loro resilienza informatica”.

In una recente indagine globale indipendente condotta su 400 professionisti dell’IT e della cybersecurity, è emerso come l’estensione delle capacità di cybersecurity tra gli ambienti (on-premise, cloud, ibrido) e la complessità delle soluzioni di sicurezza siano le loro principali sfide (entrambe al 43%), seguite da vicino dalla mancanza delle necessarie competenze in ambito sicurezza (36%). L’aggiunta delle funzionalità di Horangi al portafoglio Bitdefender consentirà ai clienti di affrontare con successo queste sfide.

L’acquisizione di Horangi porta con sé anche una serie di servizi all’avanguardia di cybersecurity, che comprende un team di esperti analisti di sicurezza certificati CREST, penetration tester, red team e consulenti di sicurezza. Il portafoglio di servizi Horangi completerà ed estenderà i servizi di Managed Detection & Response (MDR) di Bitdefender, aggiungendosi a un team d’élite di professionisti avanzati della sicurezza informatica che rilevano, valutano e bloccano gli attacchi in tempo reale (24X7) per le aziende clienti in tutto il mondo.

“Questo è un nuovo entusiasmante capitolo per Horangi”, ha dichiarato Paul Hadjy, co-fondatore e CEO di Horangi Cyber Security. “La nostra iniziativa strategica con Bitdefender è perfettamente allineata alla visione su cui si fonda la nostra azienda: proteggere le aziende dalla criminalità informatica. Insieme, ci attendono enormi opportunità sia per la nostra attività che per i nostri clienti”.