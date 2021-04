Big data, i migliori alleati del consulente d’impresa

Con il supporto della tecnologia Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, Fabrizio Milone sa essere per la sua clientela imprenditoriale un consulente totale, che spazia dal fiscale all'amministrativo, alla revisione

Consulente ante litteram, quando in realtà la gran parte dei commercialisti si dedicava agli adempimenti, Fabrizio Milone ha sempre puntato alla fascia imprenditoriale perché credeva nel suo ruolo e sapeva che lo si poteva valorizzare con la consulenza strategica all’imprenditore.

“Ero e sono anche ora profondamente convinto che il vero ruolo del commercialista sia al fianco dell’imprenditore. Poter vedere l’attività con la lente dell’obiettività esterna aiuta ad indirizzare correttamente l’imprenditore, soprattutto medio piccolo, che sovente si è fatto da solo e ha avuto successo con un’idea, un prodotto, un servizio nato da una mente creativa. Ma col crescere dell’impresa l’industriale resta spesso un uomo solo al comando che non può occuparsi di una macchina cresciuta e diventata complessa. Ecco dunque il commercialista, professionista esterno che sa di numeri e che può impostare attraverso la consulenza una politica e una strategia di crescita del tutto appropriata”.

Già nel 1986 Fabrizio Milone aveva coscienza dell’importanza dell’automazione e dell’immediatezza del dato. Ma non da generare: da controllare.

“Ho sempre cercato di convincere i miei clienti a gestire la contabilità in proprio. Non per scansare quella tipologia di attività, ma perché sono sempre stato convinto che il valore aggiunto che può dare uno studio professionale sia altrove.”

Investire tempo nel fare la contabilità per terzi è un lavoro a basso valore aggiunto. Lo era, secondo Fabrizio Milone, negli anni 80-90, lo è a maggior ragione oggi nell’epoca 4.0 e di internet.

“La digitalizzazione e internet hanno cambiato tutto. Anzi hanno risolto tutto. La svolta digitale mi ha aiutato a convincere i clienti a operare in autonomia sulla contabilità e sugli adempimenti e utilizzare il commercialista come consulente per controllare e ottimizzare. Certo lo spropositato aumento degli adempimenti è un problema, ma la nostra figura viene valorizzata. È anche grazie all’aggiornamento professionale continuo che riusciamo a fare il nostro mestiere di consulenti ancora meglio.”

Gli applicativi di Wolters Kluwer Italia hanno immensamente aiutato Milone nella sua attività consulenziale perché fin dall’inizio della evoluzione digitale ha imparato ad analizzare quello che i numeri dicevano.

L’attività di data analysis si sviluppa per Fabrizio Milone in modo quasi naturale e le nuove proposte del suo partner tecnologico si indirizzano proprio lì dove gli è più necessario e dove da tempo ormai trae le basi per sviluppare e suggerire strategie economico – finanziarie tanto utili ai suoi clienti e alla crescita delle loro aziende.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia infatti ha visto in anticipo e con grande chiarezza l’evoluzione del mercato e si è impegnata per fornire ai suoi clienti soluzioni e servizi adeguati allo sviluppo, flessibili e sostenibili, semplici e risolutive.

Milone trae valore dai Big Data, dagli Smart Data, perché è l’analisi dei dati che gli consente di suggerire al cliente un indirizzo piuttosto che un altro.

Lo Studio Milone, oltre a Fabrizio Milone, conta un partner, la dott.ssa Maria Mignone, e quattro collaboratori.

“Sono selettivo con la mia clientela. Non posso dare il meglio ad una platea di clienti molto vasta per cui prediligo il rapporto duraturo e personale, basato sulla fiducia, con un numero più ristretto di società. Mi concentro su imprese famigliari di media grandezza per le quali posso esprimere tutta la mia esperienza.”

Fabrizio Milone rileva come le Norme di Basilea abbiano mutato l’approccio al bilancio.

“Non più soltanto una base per le imposte ma per il raggiungimento dei rating per accedere ai finanziamenti. Questo fa sì che l’analisi del bilancio sia importantissima e gli strumenti digitali in questo sono fondamentali. Tanto più oggi, in tempi di pandemia, il finanziamento è necessario alle PMI e siamo noi con l’analisi dei dati ad affiancare gli imprenditori nelle loro richieste e confronti con le banche. La nostra storia con Wolters Kluwer Tax & Accounting ci ha fatto passare attraverso vari applicativi che in modo sempre più raffinato e con automatismi sempre più efficienti ci hanno aiutato e ci aiutano ancora oggi, nell’analisi. Oggi siamo arrivati all’era del cloud dove domina Genya Bilancio”.

Lo Studio Milone sta puntando molto sulle capacità di calcolo e automazione dell’ecosistema Genya.

Oltre alle soluzioni Genya Contabilità e Genya Dichiarativi, Fabrizio Milone ha acquisito anche Genya Revisya.

Ma non per lo Studio Milone, bensì per una società di revisione autonoma, la Audit & Consulting Milone Srl, che lui ha fondato insieme alla dott.ssa Maria Mignone con grande previdenza già nel 2008.

“Ho percepito già 13 anni fa la necessità di offrire una società con professionisti super partes che operassero a favore di società medio piccole la revisione dei bilanci e ne garantissero la certificazione. Le Pmi hanno effettivamente, e al di là della normativa la cui entrata in vigore è peraltro slittata al 2022, la necessità di un bilancio certificato. Molti hanno l’esatta percezione che un controllo e una revisione regolare favoriscano l’intero mercato. Per queste attività la piattaforma Genya è assolutamente l’ideale e l’interconnessione tra le attività di preparazione del bilancio, la revisione dello stesso e la recente normativa sulla crisi d’impresa mi è sembrata evidente. La risposta del mercato è molto positiva e facciamo fronte a molte richieste, tutte provenienti da Pmi. Questo è il mondo che mi è più congeniale perché il rapporto che si instaura con l’imprenditore rende più facile e visibile il valore della consulenza che riesco ad offrire”.