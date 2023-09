BFF e TeamSystem insieme per estendere i servizi digitali per la cessione dei crediti a PA e SSN

BFF annuncia la partnership con TeamSystem per permettere alle PMI di accedere ai servizi di cessione digitalizzata di crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione e il Sistema Sanitario Nazionale.

La partnership consentirà alle piccole e medie imprese di accedere alla cessione dei crediti pro-soluto tramite on-boarding su piattaforme digitali e con tempi di risposta rapidi.

TeamSystem allargherà così i propri servizi FinTech di Invoice Trading, offrendo per la prima volta la possibilità di cedere fatture vantate nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Sistema Sanitario Nazionale, grazie alla partnership con BFF, Anchor Investor del fondo comune di investimento alternativo denominato “FPAM1” recentemente istituito da TeamSystem Capital at Work SGR S.p.A.

Riccardo Carradori, Presidente di TeamSystem Financial Value Chain, ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione con BFF e alla loro expertise, siamo in grado di estendere i nostri servizi di Invoice Trading digitale anche ai crediti verso il settore pubblico, per rendere più efficace il nostro sostegno alle PMI nei processi di digitalizzazione”.

Michele Antognoli, VP Factoring & Lending, BFF Banking Group, ha commentato: “La partnership con TeamSystem contribuisce a rendere accessibili anche alle PMI, in modalità completamente digitale, rapida ed efficiente, un servizio vantaggioso, solitamente riservato alle imprese di grandi dimensioni, alternativo rispetto al tradizionale anticipo fatture disponibile tramite filiali bancarie”.