Bauli cambia il modo di organizzare il workplace e ottimizza la produttività

Nel contesto del progetto di trasformazione digitale del Gruppo Bauli, guidato dal CIO Paolo Sassi, Microsoft ha collaborato con il Gruppo per realizzare un nuovo modello innovativo di gestione dei flussi di lavoro e di utilizzo del workplace.

L’adozione di Microsoft 365 si inserisce nel progetto di digital transformation voluto da Paolo Sassi e significativamente accelerato dallo scoppio della pandemia a marzo 2020.

Nello specifico, la suite Microsoft 365, ha supportato il Gruppo nell’abilitazione dello smart working per oltre 300 dipendenti consentendo loro di accedere in sicurezza a file e asset aziendali grazie a virtual workplace, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra le diverse funzioni dei cinque stabilimenti produttivi e permettendo di sopperire rapidamente all’impossibilità di organizzare trasferte e meeting con agenti, clienti e fornitori.

La piattaforma di produttività di Microsoft e l’hub per la collaborazione Teams hanno, infatti, permesso all’azienda di non interrompere le proprie attività durante il lockdown e di garantire la continuità della produzione in un momento in cui molte realtà sono state costrette a fermarsi ma in cui il settore alimentare ha continuato a operare, innovando i propri processi e reinventando l’ambiente di lavoro.

Questi nuovi processi rappresentano solo uno step intermedio verso l’adozione da parte del Gruppo di soluzioni tecnologiche sempre più evolute, in coerenza con le indicazioni del Cio Paolo Sassi

A supporto del nuovo modello di lavoro agile, i dipendenti di Bauli hanno inoltre potuto avvalersi delle soluzioni OneDrive e Sharepoint per archiviare, condividere e accedere in Cloud ai propri file, proseguendo il proprio lavoro a prescindere dalla posizione geografica o dal device utilizzato, con le massime garanzie di sicurezza e privacy per il workplace.