Bas Kniphorst nominato Vicepresidente esecutivo e managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe

Wolters Kluwer Tax & Accounting (TAA), fornitore leader mondiale di prodotti software, soluzioni integrate e di servizi di informazione professionale nelle aree del fiscale, della contabilità e della compliance, ha nominato Bas Kniphorst vicepresidente esecutivo e managing director della divisione Tax and Accounting Europe.

In precedenza, Kniphorst ha ricoperto la carica di vicepresidente e managing director di Wolters Kluwer Legal & Regulatory in Benelux.

Jason Marx, CEO globale di Wolters Kluwer Tax & Accounting, ha commentato: “Bas possiede una profonda conoscenza del mercato fiscale e contabile e vanta una solidissima esperienza nel favorire la crescita aziendale orientata al cliente, all’innovazione e alla trasformazione. La sua conoscenza dei nostri prodotti e delle esigenze della clientela europea è per noi un patrimonio inestimabile. Sono molto felice di poter lavorare con lui per lo sviluppo e l’innovazione della nostra divisione europea.”

Bas Kniphorst è entrato in Wolters Kluwer nel 2001 e vanta una robusta esperienza di leadership interdivisionale, avendo ricoperto ruoli apicali sia nella divisione Tax & Accounting sia in quella Legal & Regulatory in Europa, Nord America e Asia.

Nella sua veste di VP del Product Management per TAA Research & Learning negli Stati Uniti e in Canada, ha lanciato con successo la pluripremiata soluzione CCH AnswerConnect.

Ha contribuito in modo determinante al lancio negli Stati Uniti di CCH Axcess iQ, la prima soluzione basata sull’intelligenza artificiale per i commercialisti statunitensi che accoppia informazioni fiscali a quelle utili alla clientela.

“In Wolters Kluwer, ho avuto la fortuna di lavorare in tutto il mondo, gestendo una serie di team di altissima professionalità. Considero un onore tornare alla divisione Tax & Accounting e sono entusiasta delle opportunità che ci attendono in Europa“, ha sottolineato Kniphorst. “L’innovazione, in particolare dei nostri prodotti, mi appassiona e voglio presto iniziare a lavorare con i nostri talentuosi team che ogni giorno elaborano soluzioni intelligenti che risolvono problemi complessi per la nostra vasta clientela.”.

Bas Kniphorst ha conseguito un Master of Arts in Studi Internazionali e una laurea in Economia e Politica presso la Durham University, nel Regno Unito.