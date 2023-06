Axitea collabora con BlackBerry per la sicurezza informatica basata sull’AI

Axitea, fornitore di soluzioni integrate di sicurezza fisica e digitale, ha siglato una partnership con BlackBerry, il pionere dell’AI applicata alla cybersecurity, per offrire ai propri clienti una gamma ancor più ricca e completa di soluzioni di sicurezza basate sulle tecnologie più avanzate.

La partnership – sottolinea l’azienda – nasce dal desiderio di Axitea di ampliare il proprio portfolio di offerta con soluzioni ad alto valore innovativo, che sfruttino al meglio le più recenti innovazioni tecnologiche, quali intelligenza artificiale (IA) e machine learning (ML).

Nello specifico, le soluzioni BlackBerry Cylance possono essere integrate perfettamente nel flusso di automazione della risposta agli incidenti e sono state scelte per la flessibilità di utilizzo in ambienti IT e OT. Con CylanceENDPOINT che offre compatibilità anche su sistemi poco aggiornati e apparati obsoleti, Axitea è in grado di fornire una sicurezza efficace per le reti industriali, mentre i bassi requisiti di CPU offrono soluzioni che tengono conto della sostenibilità.

La partnership consente ad Axitea di offrire anche CylanceEDGE per una maggiore sicurezza del cloud e CylanceGUARD, per servizi gestiti innovativi che forniscono una protezione completa di endpoint, identità e reti, anche se segregati o utilizzati da dispositivi al di fuori del perimetro aziendale e sia che un endpoint sia online oppure offline.

“Da sempre Axitea punta sull’eccellenza assoluta, con il desiderio di mettere a disposizione dei nostri clienti il meglio della tecnologia disponibile, arricchita dalle competenze avanzate dei nostri specialisti”, spiega Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “La collaborazione con BlackBerry ci offre la possibilità di coprire tutte le necessità delle organizzazioni che si rivolgono a noi e di affrontare le maggiori sfide che vediamo nella realtà enterprise che necessitano di continuo tuning, manutenzione e monitoraggio in tempo reale attraverso CylanceENDPOINT and CylanceGUARD”.

“In un panorama di minacce in continua crescita, le aziende cercano fornitori di cui fidarsi e tecnologie in grado di fornire risultati”, aggiunge Axel Conrad, Senior Director, Channel Sales di BlackBerry. “Il nostro ecosistema di partner in rapida espansione è una chiave di volta nella nostra strategia commerciale globale e siamo lieti di dare il benvenuto a bordo ad Axitea. Con la nostra suite di soluzioni di cybersecurity a disposizione, non vediamo l’ora di aiutare Axitea a far crescere il suo business con BlackBerry e di fornire le nostre soluzioni di cybersecurity leader di mercato alle organizzazioni di tutto il Paese”.

La collaborazione tra le due aziende migliora drasticamente l’utilizzo dei servizi gestiti da parte dei clienti Axitea e permette di monitorare attivamente la presa in carico degli incidenti e avere piena visibilità del proprio patrimonio di asset strategico. Da oggi, le aziende clienti saranno in grado di collaborare per la personalizzazione dei servizi gestiti ed evitare i falsi positivi che sono tipicamente generati da una cattiva configurazione delle policy.

Le piattaforme per mettere in sicurezza le identità, dagli endpoint ai server fino ai dati che transitano sui dispositivi al di fuori del perimetro aziendale, sono state oggetto di test nel laboratorio di Axitea e sono state validate per essere proposte all’interno dell’offerta di servizi gestiti cyber.

La sicurezza si conferma una delle principali preoccupazioni per le aziende in Italia, indipendentemente dalla loro dimensione e dal settore in cui operano. Secondo i dati dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano, la cybersecurity è la principale priorità di investimento nel digitale tra le imprese, sia grandi che PMI, per il 2023, con il 61% delle organizzazioni sopra i 250 addetti che ha deciso di aumentare il budget per la sicurezza negli ultimi 12 mesi.