Lo scorso anno Amazon Web Services ha introdotto la developer preview di AWS Cloud Development Kit (CDK), un framework di sviluppo software estensibile e open source, per definire in codice ed effettuare il provisioning dell'infrastruttura cloud utilizzando linguaggi di programmazione che sono già familiari agli sviluppatori.

È la stessa Amazon Web Services a spiegare il perché ci sia bisogno dell’AWS CDK, in un post sul blog della società.

Gestire l'Infrastructure as Code offre grandi vantaggi ed è spesso il primo passo per un'applicazione di successo delle pratiche DevOps, ma i file di configurazione sono tradizionalmente implementati come file di testo YAML o JSON: in questo modo si perde la maggior parte dei vantaggi dei moderni linguaggi di programmazione.

In particolare con YAML, sottolinea AWS, può essere molto difficile rilevare un file troncato durante il trasferimento su un altro sistema o una linea mancante quando si copia e incolla da un modello a un altro.

Invece, AWS CDK permette di usare usare il proprio linguaggio di programmazione preferito per definire l’infrastruttura cloud. Inoltre, con AWS CDK è possibile progettare, comporre e condividere componenti personalizzati che incorporano requisiti unici e specifici per la propria configurazione.

Ora AWS ha annunciato la disponibilità generale di AWS CDK per TypeScript e Python.

Per quanto riguarda Java e .NET, il sito dell’azienda li riporta ancora come in fase di developer preview.

Python è un linguaggio che sta guadagnando una popolarità e una diffusione sempre più ampie, tanto da posizionarsi al terzo posto, dietro Java e C, nell’ultimo Tiobe Index, indice di popolarità dei linguaggi di programmazione.

TypeScript è un linguaggio di programmazione ideato da Microsoft sulla base di JavaScript, per estendere quest’ultimo, allo scopo di facilitare lo sviluppo di applicazioni complesse e su larga scala.

In questo articolo di Danilo Poccia, Evangelist di Amazon Web Services, pubblicato sul blog AWS, viene spiegato in dettaglio come funziona AWS Cloud Development Kit e come usarlo, con esempi di codice sia in Python che in TypeScript.