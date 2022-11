AWS si impegna a diventare water positive entro il 2030

Inizia oggi a Las Vegas AWS re:Invent, l‘evento annuale di Amazon Web Services dedicato, da dieci anni, al cloud computing. Il primo annuncio non riguarda tuttavia nuovi servizi cloud, ma l’impegno di AWS a diventare water positive (water+) entro il 2030, restituendo più acqua alle comunità di quanta ne utilizzi nelle sue operazioni dirette. La società ha inoltre annunciato il suo parametro di efficienza dell’uso dell’acqua (WUE) globale del 2021 di 0,25 litri di acqua per kilowattora. Come parte di questo nuovo impegno riferirà annualmente sulla sua metrica WUE, nuovi sforzi di riutilizzo e riciclaggio dell’acqua, nuove attività per ridurre il consumo di acqua in tutte le sue strutture e i progressi nei progetti di rifornimento nuovi ed esistenti.

“La scarsità d’acqua è un problema importante in tutto il mondo e con l’annuncio positivo dell’acqua di oggi ci impegniamo a fare la nostra parte per aiutare a risolvere questa sfida in rapida crescita”, ha affermato Adam Selipsky, CEO di AWS. “In pochi anni si prevede che metà della popolazione mondiale vivrà in aree soggette a stress idrico; quindi, per garantire a tutte le persone l’accesso all’acqua, dobbiamo tutti innovare nuovi modi per aiutare a conservare e riutilizzare questa preziosa risorsa. Mentre siamo orgogliosi dei progressi che abbiamo fatto, sappiamo che c’è ancora molto che possiamo fare. Ci impegniamo a guidare la gestione dell’acqua nelle nostre operazioni cloud e a restituire più acqua di quella che utilizziamo nelle comunità in cui operiamo. Sappiamo che questa è la cosa giusta da fare per l’ambiente e per i nostri clienti”.

AWS sta seguendo quattro strategie chiave per diventare water+ entro il 2030: migliorare l’efficienza idrica, utilizzare fonti idriche sostenibili, restituire l’acqua per il riutilizzo della comunità e sostenere progetti di rifornimento idrico.

Efficienza idrica: AWS innova costantemente la propria infrastruttura per ridurre il consumo idrico. Raggiunge la sua efficienza idrica utilizzando servizi cloud avanzati, come tecnologie IoT, per analizzare l’utilizzo dell’acqua in tempo reale e identificare e correggere le perdite. AWS migliora ulteriormente l’efficienza operativa eliminando l’uso di acqua di raffreddamento in molte delle sue strutture per la maggior parte dell’anno, affidandosi invece all’aria esterna. Ad esempio, in Irlanda e Svezia, AWS non utilizza acqua per raffreddare i propri data center per il 95% dell’anno. AWS investe anche in sistemi di trattamento dell’acqua in loco che consentono di riutilizzare l’acqua più volte, riducendo al minimo l’acqua consumata per il raffreddamento.

Fonti sostenibili: AWS utilizza fonti idriche sostenibili, come l’acqua riciclata e la raccolta dell’acqua piovana, ove possibile. L’utilizzo di acqua riciclata, che è adatta solo per una serie limitata di applicazioni come l’irrigazione e l’uso industriale, preserva la preziosa acqua potabile per le comunità. Nella Virginia settentrionale, AWS ha collaborato con l’utility Loudoun Water per diventare il primo operatore di data center nello stato approvato per l’utilizzo di acqua riciclata nei sistemi di raffreddamento evaporativo diretto. AWS utilizza già acqua riciclata per il raffreddamento in 20 data center in tutto il mondo e ha in programma di espandere l’uso di acqua riciclata in più strutture mentre lavora per diventare water +.

Riutilizzo dell’acqua nella comunità: dopo aver massimizzato l’uso dell’acqua nei suoi data center, il liquido speso è ancora sicuro per molti altri usi e AWS sta trovando altri modi per restituirlo alle comunità. Per esempio, In Oregon, AWS fornisce gratuitamente fino al 96% dell’acqua di raffreddamento dai suoi data center agli agricoltori locali per l’utilizzo nell’irrigazione di colture come mais, soia e grano.

Rifornimento idrico: per rispettare il suo impegno water+, AWS sta investendo in progetti di rifornimento idrico nelle comunità in cui opera. I progetti di rifornimento espandono l’accesso, la disponibilità e la qualità dell’acqua ripristinando i bacini idrografici e portando acqua pulita, servizi igienico-sanitari e servizi igienici alle comunità soggette a stress idrico. Ad oggi, AWS ha completato progetti di rifornimento in Brasile, India, Indonesia e Sud Africa, fornendo 1,6 miliardi di litri di acqua dolce ogni anno alle persone in quelle comunità. Ad esempio, in regioni come Maharashtra e Hyderabad, in India, e West Java, in Indonesia, AWS sta collaborando con l’associazione senza scopo di lucro Water.org per fornire a 250.000 persone l’accesso ad acqua potabile e servizi igienico-sanitari.

Basandosi sul suo portafoglio esistente di programmi di rifornimento idrico, AWS ha annunciato oggi diversi nuovi progetti che, una volta completati, forniranno oltre 823 milioni di litri di acqua alle comunità ogni anno, tra cui:

India: AWS fornisce supporto continuo a WaterAid per completare progetti a Hyderabad e Andhra Pradesh dopo il loro lancio nel marzo 2022. Da allora, WaterAid ha già completato cinque sistemi idrici e nuovi progetti di ricarica delle acque sotterranee, che forniranno a 500 famiglie – circa 2.100 persone – più di 47 milioni di litri d’acqua all’anno. WaterAid ha anche condotto campagne educative sulla conservazione dell’acqua in queste comunità per educare i residenti sui modi pratici in cui possono conservare l’acqua pulita, utilizzare la raccolta dell’acqua piovana e condurre audit idrici.

AWS fornisce supporto continuo a WaterAid per completare progetti a Hyderabad e Andhra Pradesh dopo il loro lancio nel marzo 2022. Da allora, WaterAid ha già completato cinque sistemi idrici e nuovi progetti di ricarica delle acque sotterranee, che forniranno a 500 famiglie – circa 2.100 persone – più di 47 milioni di litri d’acqua all’anno. WaterAid ha anche condotto campagne educative sulla conservazione dell’acqua in queste comunità per educare i residenti sui modi pratici in cui possono conservare l’acqua pulita, utilizzare la raccolta dell’acqua piovana e condurre audit idrici. Regno Unito: AWS sta collaborando con The Rivers Trust e Action for the River Kennet per creare due zone umide su un affluente del Tamigi. Le zone umide ricaricheranno oltre 587 milioni di litri di acque sotterranee all’anno e miglioreranno la qualità dell’acqua ricevendo e trattando il deflusso inquinato dalle aziende agricole e dalle strade, affrontando la crescente scarsità d’acqua e aumentando la qualità dell’acqua nel bacino del Tamigi.

AWS sta collaborando con The Rivers Trust e Action for the River Kennet per creare due zone umide su un affluente del Tamigi. Le zone umide ricaricheranno oltre 587 milioni di litri di acque sotterranee all’anno e miglioreranno la qualità dell’acqua ricevendo e trattando il deflusso inquinato dalle aziende agricole e dalle strade, affrontando la crescente scarsità d’acqua e aumentando la qualità dell’acqua nel bacino del Tamigi. Stati Uniti (California): a partire da questo inverno, AWS, l’organizzazione no-profit per la conservazione Freshwater Trust e l’Omochumne-Hartnell Water District ricaricheranno 189 milioni di litri di acque sotterranee all’anno utilizzando l’acqua invernale del fiume Cosumnes. Ciò consentirà all’acqua di fluire gradualmente attraverso la falda freatica e di nuovo nello spartiacque di Sacramento e San Joaquin, aumentando i flussi d’acqua durante i mesi estivi più secchi. Ciò abbassa la temperatura del fiume, migliora l’habitat dei salmoni e aumenta i flussi estivi nel delta della baia di San Francisco, una fonte di approvvigionamento idrico critica per la comunità della regione.

L’annuncio di oggi si aggiunge all’impegno di Amazon di 10 milioni di dollari per Water.org per sostenere il lancio del Fondo per l’acqua e il clima, che fornirà soluzioni idriche e igienico-sanitarie resilienti al clima a 100 milioni di persone in Asia, Africa e America Latina. Questa donazione consentirà direttamente a un milione di persone di avere accesso all’acqua entro il 2025, fornendo 3 miliardi di litri di acqua ogni anno alle persone nelle aree con scarsità d’acqua.

Già Microsoft, Facebook e Google, tra i giganti dell’IT, avevano annunciato analoghi impegni a diventare water positive entro il 2030.