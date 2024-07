AWS lancia un’iniziativa da 50 milioni di dollari per l’AI generativa

Amazon Web Services ha annunciato l’AWS Worldwide Public Sector Generative Artificial Intelligence (AI) Impact Initiative, un impegno quinquennale di 50 milioni di dollari volto ad accelerare l’innovazione nell’intelligenza artificiale generativa presso le organizzazioni del settore pubblico a livello globale.

In particolare, questa iniziativa prevede fino a 50 milioni di dollari in Crediti Promozionali AWS, formazione e competenze tecniche per supportare progetti che utilizzano i servizi e l’infrastruttura di AWS nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, come Amazon Bedrock, Amazon Q, Amazon SageMaker, AWS HealthScribe, AWS Trainium e AWS Inferentia.

L’Impact Initiative è aperta sia ai nuovi clienti che a quelli esistenti di AWS Worldwide Public Sector, nonché ai partner provenienti da aziende di tutto il mondo che stanno sviluppando soluzioni di intelligenza artificiale generativa per affrontare le sfide più urgenti della società.

L’obiettivo di AWS consiste nel ridurre le barriere finanziarie per l’esperimentazione e l’innovazione delle organizzazioni del settore pubblico e supportarle nella creazione di soluzioni per affrontare le sfide. Per agevolare le organizzazioni nel raggiungimento di questi obiettivi, l’opportunità include anche l’accesso all’expertise di AWS, assistenza per ottimizzare e implementare nuove soluzioni, formazione per aiutare le organizzazioni del settore pubblico a sviluppare competenze nell’intelligenza artificiale generativa e supporto pratico dal Generative AI Innovation Center per creare nuove soluzioni.

Questo impegno – sottolinea l’azienda – si inserisce nell’approccio continuo di Amazon Web Services allo sviluppo sicuro, responsabile e affidabile della tecnologia AI, che comprende progetti in corso con il National Science Foundation’s National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR), il consorzio U.S. Artificial Intelligence Safety Institute, riconosciuto dal National Institute of Standards and Technology e il programma recentemente annunciato AI for Changemakers Accelerator, insieme ad altre iniziative.

Tutti i dettagli sono disponibili sull’AWS Public Sector Blog, nel post a firma di Dave Levy – Vice President of Worldwide Public SectorAmazon Web Services.