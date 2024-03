AWS e Anthropic insieme per il prossimo passo nell’AI generativa

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato che la famiglia di modelli AI Claude 3 di Anthropic – la più potente e all’avanguardia lanciata dall’azienda fino a oggi – sarà disponibile su Amazon Bedrock.

AWS espande così la propria offerta a tutti e tre i livelli dello stack di intelligenza artificiale generativa (infrastruttura, modelli e applicazioni rivolte agli utenti) in modo che i clienti possano utilizzare soluzioni di GenAI in modo più efficiente, esteso e integrato nelle loro organizzazioni.

Amazon Bedrock – sottolinea AWS – è attualmente l’unico servizio gestito a offrire Claude 3 Sonnet, una delle tre versioni della famiglia Claude 3, dando la possibilità alle più di 10.000 organizzazioni in tutto il mondo che attualmente utilizzano Amazon Bedrock di sfruttare le nuove potenzialità di AI generativa offerte da questo nuovo modello.

Questo annuncio è frutto della collaborazione strategica tra Amazon e Anthropic, volta a fornire ai clienti AWS l’accesso ai modelli di GenAI più avanzati tramite Amazon Bedrock. Inoltre, AWS è il principale fornitore di servizi cloud di Anthropic per carichi di lavoro mission-critical, tra cui la safety research e lo sviluppo di futuri foundational model.

Amazon Bedrock offre ai clienti un accesso sicuro e semplice alla più ampia scelta di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altri modelli foundation (FM) ad alte prestazioni e completamente gestiti. Se combinato con l’ampia e completa serie di funzionalità di cui i clienti hanno bisogno per prendere questi modelli e personalizzarli in modo sicuro, Amazon Bedrock – sottolinea AWS – è il modo più semplice per i clienti di iniziare a costruire e scalare applicazioni di AI generativa, con l’AI responsabile incorporata.

I clienti potranno accedere alla famiglia Claude 3 di modelli abilitati alla visione – Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet e Claude 3 Haiku – su Amazon Bedrock, con Sonnet disponibile da oggi. I modelli Opus e Haiku saranno disponibili nelle prossime settimane. I clienti che desiderano maggiori informazioni possono visitare la pagina web sull’AI generativa su AWS.

Le nuove aggiunte all’avanguardia di Anthropic ampliano la gamma di modelli di AI generativa di Amazon Bedrock (che già include quelli di AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI e Amazon), consentendo ai clienti di scegliere il modello per sviluppare applicazioni di AI generativa per guidare l’innovazione e reinventare le esperienze degli utenti finali.