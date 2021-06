Aws lancia BugBust: premi per gli sviluppatori che risolvono bug

Amazon Web Services (Aws) ha lanciato l’Aws BugBust Challenge, la prima competizione globale dedicata agli sviluppatori per eliminare collettivamente un milione di bug software.

Gli sviluppatori di tutto il mondo possono partecipare alla sfida con pochi clic, creando un evento Aws BugBust per la loro organizzazione nella console di Amazon CodeGuru, e così competere per ricevere premi e prestigio, identificando e correggendo i bug nelle loro applicazioni.

Risolvendo i bug e facendo risparmiare le loro organizzazioni, gli sviluppatori scalano la classifica di Aws BugBust per ricevere badge di riconoscimento, premi esclusivi e la possibilità di un viaggio pagato per partecipare a Aws re:Invent 2021 a Las Vegas.

Uno dei passi più importanti nello sviluppo del software è la revisione del codice, sottolinea Amazon Aws. Questo processo aiuta a garantire la correttezza del codice e l’uso delle migliori prassi di programmazione.

Man mano che le codebase diventano più grandi e nuove funzionalità vengono aggiunte alle applicazioni ad una velocità sempre maggiore, il volume e la complessità delle revisioni del codice aumentano.

Questo è il motivo per cui gli sviluppatori sono costantemente alla ricerca di modi migliori e meno noiosi per eseguire le code review, al fine di rendere le loro applicazioni più sicure, affidabili ed efficienti.

Alcune organizzazioni lanciano eventi di bug bash in cui i team collaborano per trovare e correggere i bug, ma questi eventi richiedono agli sviluppatori di trascorrere la maggior parte del tempo ispezionando manualmente codebase di grandi dimensioni. E questo limita la capacità dei team di lavorare insieme, condividere le migliori prassi ed eliminare un gran numero di bug.

Aws BugBust, mette in evidenza Amazon, è la prima challenge globale di bug-busting per gli sviluppatori, che ha l’obiettivo di eliminare collettivamente un milione di bug software e 100 milioni di dollari di debito tecnico per le loro organizzazioni utilizzando Amazon CodeGuru.

Amazon CodeGuru è uno strumento per sviluppatori che utilizza il machine learning per identificare i bug e trovare le linee di codice più costose nelle applicazioni.

Lo strumento aiuta gli sviluppatori ad automatizzare le revisioni del codice e il profiling delle applicazioni con i suoi due componenti.

Amazon CodeGuru Reviewer utilizza l’apprendimento automatico per segnalare i problemi comuni nel codice e fornire raccomandazioni specifiche sul rimedio, e Amazon CodeGuru Profiler sfrutta il machine learning per identificare le linee di codice più costose nelle applicazioni.

Partecipando all’Aws BugBust Challenge, i clienti possono facilmente organizzare eventi Aws BugBust nella console di Amazon CodeGuru, dove possono selezionare le loro applicazioni da profilare e analizzare, e poi invitare i loro team a partecipare all’evento.

Ogni volta che gli sviluppatori risolvono un bug e risparmiano, segneranno punti per scalare la classifica BugBust privata della loro organizzazione e vedere come si classificano tra i loro compagni di team.

Durante l’evento, ha spiegato Amazon, il numero totale di bug risolti e i risparmi sui costi di ogni partecipante saranno aggiunti alla classifica globale di Aws BugBust, rendendo i partecipanti idonei a ricevere badge di profilo, premi esclusivi e la possibilità di un viaggio pagato per partecipare ad Aws re:Invent a Las Vegas.

Aws BugBust è ora disponibile nella region US East (N. Virginia), con disponibilità in arrivo in altre region dove è offerto Amazon CodeGuru.