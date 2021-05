AWS annuncia Amazon FinSpace: analytics per il mondo finanziario

Amazon Web Services annuncia Amazon FinSpace, un servizio di analisi che riduce il tempo necessario agli istituti per la stabilità finanziaria (ISF) di trovare, preparare e analizzare i dati finanziari da mesi a minuti.

Amazon FinSpace aggrega, cataloga ed etichetta i dati tra i silos di dati di un’organizzazione, rendendoli facilmente ricercabili dall’intera organizzazione.

Amazon Web Services specifica che il servizio include un motore analitico chiamato Apache Spark gestito appositamente, che contiene oltre 100 trasformazioni di dati comunemente utilizzate nel settore dei mercati di capitali per preparare i dati all’analisi su scala petabyte.

Affinché gli istituti per la stabilità finanziaria (ISF) possano soddisfare i propri requisiti di conformità in modo semplice, Amazon FinSpace assicura che i controlli di accesso ai dati siano implementati e l’utilizzo sia tracciato in ogni momento.

Secondo quando dichiarato da Aws, Amazon FinSpace fornisce un’applicazione web facile da usare che dà agli analisti di hedge fund, società di gestione patrimoniale, compagnie di assicurazione, banche d’investimento e altre organizzazioni FSI l’accesso alle informazioni di cui hanno bisogno e la possibilità di eseguire potenti analisi su richiesta su tutti i loro dati.

Aws ha chiarito che non ci sono costi iniziali o impegni per utilizzare Amazon FinSpace, e i clienti pagano solo per i dati memorizzati, gli utenti abilitati e il calcolo utilizzato per preparare e analizzare i dati.