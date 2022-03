Avast acquisisce SecureKey, per le soluzioni di identità digitale

Lo specialista della cybersecurity e privacy Avast ha annunciato l’acquisizione di SecureKey Technologies, fornitore di soluzioni di identità e autenticazione digitale con sede in Canada.

I servizi di prossima generazione di SecureKey per migliorare la privacy – ha sottolineato Avast nel dare l’annuncio – sono focalizzati sulla semplificazione dell’accesso ai servizi online, restituendo il controllo ai consumatori e garantendo che le informazioni che condividono con gli altri siano sempre e solo con il loro esplicito consenso.

Avast cita una ricerca di mercato di Liminal (ex OWI) secondo cui gli specialisti di Identity and Authentication e di servizi di reusable digital identity dovrebbero crescere fino a 266 miliardi di dollari entro il 2027 con un CAGR del 68,9%, con il settore privato a catturare la maggior parte di questa crescita.

La missione di SecureKey è quella di semplificare l’accesso dei consumatori a servizi e applicazioni online sicuri, come quelli governativi, la sanità e l’apertura di conti finanziari, utilizzando versioni digitali sicure delle credenziali che hanno già e di cui si fidano.

Tra i servizi sviluppati da SecureKey ci sono quelli attualmente noti come Verified.Me, una rete di verifica dell’identità digitale distribuita, prima nel suo genere, e Government Sign-In by Verified.Me per un comodo accesso a centinaia di applicazioni e servizi governativi online.

Entrambi i servizi sono forniti da Interac Corp. con un accordo di licenza esclusiva per il Canada.

Le soluzioni di identità digitale di SecureKey – ha messo in evidenza Avast – consentono oltre 200 milioni di transazioni di identità digitali sicure all’anno a livello globale.

I continui investimenti di SecureKey supporteranno gli standard e le soluzioni emergenti per l’identità digitale, tra cui i DID (Decentralized Identifiers) e le credenziali verificabili, per potenziare ulteriormente le reti e gli ecosistemi di fiducia digitale che consentono un vero controllo incentrato sull’utente.

Nell’annunciare l’acquisizione, Ondrej Vlcek, CEO di Avast, ha affermato che l’identità digitale è il fattore critico per molti servizi digitali e il successo di SecureKey riflette la crescente domanda da parte dei consumatori.

E che SecureKey è altamente complementare al precedente lavoro di Avast nell’Identità e che l’acquisizione porterò l’offerta dell’azienda al livello successivo, accelerando l’innovazione e contribuendo a stabilire un approccio globale focalizzato sull’utente che allinei le proposte di utenti, aziende e governi.

Leggi tutti i nostri articoli sulla cybersecurity