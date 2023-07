Avanade presenta i nuovi servizi di AI generativa per aiutare le aziende a crescere e innovare

Avanade, società di innovazione specializzata nell’ecosistema tecnologico Microsoft, presenta una gamma di nuovi servizi con l’obiettivo di aiutare i clienti a preparare team, processi e tecnologie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. I nuovi tool di Avanade – sottolinea l’azienda – consentiranno alle organizzazioni di valutare e monitorare diversi ambiti aziendali e tecnologici e di attivarsi con strategie mirate in modo rapido e agile, sfruttando responsabilmente i vantaggi dell’AI.

Man mano che la tecnologia generativa dell’AI continua a trasformare il modo in cui lavoriamo, viviamo e conduciamo affari in ogni parte del mondo e in ogni settore, le aspettative stanno crescendo in modo esponenziale. Secondo la ricerca Trendlines di Avanade, l’85% delle aziende prevede che l’AI aumenterà la crescita dei ricavi entro il 2025, e più di due terzi stima che l’AI sarà responsabile di una crescita fino al 16% dei ricavi annuali globali. Si prospettano, quindi, guadagni e vantaggi interessanti per chi coglie sin da subito le opportunità offerte da questa tecnologia.

Tuttavia, la ricerca indica che le aziende non sono ancora del tutto pronte: solo il 36% dei dirigenti aziendali e IT ritiene, infatti, che la propria azienda disponga attualmente di controlli sufficienti per mitigare i potenziali rischi connessi all’uso dell’intelligenza artificiale. Inoltre, quasi la metà (48%) ammette di non avere ancora definito messo in atto linee guida e/o policy specifiche per un uso responsabile dell’AI.

I nuovi servizi di Avanade sono stati progettati per accelerare il valore aggiunto che l’intelligenza artificiale porta al business, alimentando una mentalità AI-first all’interno dell’azienda:

AI Organizational Readiness Framework fornisce una valutazione completa delle aree aziendali e IT e offre approfondimenti dettagliati sull’utilizzo dell’AI per potenziare il lavoro di persone, i processi e le tecnologie. Il servizio include coaching per executive e c-level, formazione personalizzata per dipendenti e un’innovativa ‘AI control tower’ in cloud con strumenti, dashboard e knowledge base. In questo modo, viene garantita una preparazione continua su temi di intelligenza artificiale, fornendo alle aziende la possibilità di monitorare e intraprendere azioni in tempo reale.

AI Governance Quick Start risponde ai requisiti necessari di una governance responsabile dell'AI e consente ai leader di tradurre i valori aziendali in linee guida e pratiche per gestirne l'uso etico. Con framework e metodologia solide, le aziende possono valutare in modo proattivo i rischi dei progetti di intelligenza artificiale e migliorare i processi di governance e IT, policy e comportamenti per gestire e ridurre efficacemente i rischi legati all'AI in tutte le funzioni.

“Non vi è ancora un punto di arrivo nella preparazione in ambito di intelligenza artificiale”, afferma Roberto Chinelli, Data and AI Solution Area Lead di Avanade. “L’AI generativa continua a rimodellare il panorama delle organizzazioni in tutto il mondo ed è importante, in questo contesto, che le persone in azienda adottino una mentalità AI-first e che i leader comprendano che c’è molto di più delle implicazioni tecnologiche da tenere in considerazione per cogliere le opportunità di crescita dell’AI e mitigare i rischi di conseguenze indesiderate”.

Questi nuovi servizi, mette in evidenza l’azienda, completano il portafoglio di soluzioni Avanade dedicate all’intelligenza artificiale generativa. Le opzioni comprendono workshop e strategie di Proof of Concept.

Il lancio dei nuovi servizi avviene dopo l’annuncio di Avanade come partner di riferimento di Microsoft Fabric. Anche per questa soluzione, Avanade offre sessioni dedicate alle aziende con l’obiettivo di introdurne i componenti tecnici e dimostrarne il potenziale e l’adeguatezza alle specificità aziendali. Inoltre, mette a disposizione formazione completa, supporto per l’attivazione del business, strategie di governance e dati su misura.

“Microsoft Fabric preannuncia una nuova era di trasformazioni, che consente alle organizzazioni di disporre di integrità dei dati, accesso ottimizzato e potenziale illimitato. Segna un momento cruciale per le piattaforme basate su dati, analytics e intelligenza artificiale, in grado di fornire approfondimenti tempestivi e di valore che soddisfano le esigenze del business moderno”, prosegue Roberto Chinelli, Data & AI Lead di Avanade. “Microsoft Fabric armonizzerà la piattaforma dati Power BI, aiutando i clienti a creare un solido nucleo digitale per cogliere le opportunità di crescita dell’IA Generativa. Siamo lieti di poter fornire un ulteriore vantaggio in quest’ambito grazie a Microsoft Fabric, un acceleratore fondamentale per strutturare le piattaforme di dati, congiuntamente a Microsoft Copilot al fine di costruire use case verticali”.