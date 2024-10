Avanade e POLIMI GSoM migliorano l’esperienza digitale degli studenti e vincono il Sitecore Award

Migliorare significativamente l’esperienza degli studenti e ottimizzare i processi operativi e le attività di back-office: questo è stato l’obiettivo di POLIMI Graduate School of Management (POLIMI GSoM), leader nel panorama della formazione manageriale in Italia e a livello internazionale, che ha deciso di affidarsi ad Avanade – società fondata da Accenture LLP e Microsoft Corporation – per l’implementazione di un sistema di Customer Relationship Management (CRM) centralizzato e per la gestione di tutte le interazioni con gli studenti attraverso la Digital Experience Platform di Sitecore.

POLIMI GSoM, con 3.000 studenti, 15.000 alumni e 10.000 prospect all’anno, ha potenziato la propria infrastruttura digitale, grazie all’integrazione di soluzioni Sitecore, con l’obiettivo di realizzare un “Journey Digital by Design”. Questo approccio mira a fornire un’esperienza personalizzata e fluida per gli studenti e a rispondere in modo agile alle esigenze di crescita della scuola.

In un settore in cui spesso vengono utilizzati numerosi portali per attività distinte, POLIMI GSoM ha scelto di semplificare l’interazione con gli studenti attraverso un’unica interfaccia. Questo permette di fornire servizi personalizzati e ottimizzati lungo l’intero ciclo di vita dello studente, dalla prima visita al sito fino al completamento del percorso formativo.

L’introduzione di una piattaforma e-commerce avanzata e di un sistema di gestione dei contenuti intuitivo ha accelerato il time to market, ridotto i costi operativi e, grazie alla sincronizzazione automatica con il CRM, evitato la duplicazione dei dati, consentendo al personale di concentrarsi su attività strategiche e agli autori di contenuti di creare e distribuire asset modulari su larga scala in modo rapido ed efficiente.

I risultati includono un aumento del 300% nella velocità di caricamento delle pagine, che ha portato a un incremento del tempo medio trascorso sul sito, più visite e un tasso di conversione notevolmente più alto. Miglioramenti tangibili nell’interazione digitale che consentono a POLIMI GSoM di raggiungere nuovi livelli di efficienza e innovazione.

Grazie al progetto sviluppato con il supporto di Avanade, POLIMI GSoM ha ottenuto il Sitecore Experience Award nella la categoria Best Commerce Experience, riconoscimento che celebra l’uso strategico e innovativo della piattaforma digitale di Sitecore per ottenere risultati di business significativi. POLIMI GSoM e Avanade presenteranno i dettagli del progetto durante il Sitecore Symposium, che si terrà dal 15 al 18 ottobre a Nashville.

Alessandro Nivuori, Sitecore Platform Lead di Avanade Italia dichiara: “Siamo entusiasti di aver collaborato con POLIMI GSoM in un progetto così ambizioso. Grazie all’integrazione di Sitecore Order Cloud e all’uso di Sitecore XM Cloud e Search, abbiamo rivoluzionato l’interazione con gli studenti, trasformato la gestione dell’intero ciclo di acquisto dei corsi online e automatizzato i flussi di lavoro. Questo premio è il riconoscimento del nostro impegno nell’offrire esperienze digitali d’eccellenza, e non vediamo l’ora di portare questa storia di successo al Sitecore Symposium”.

“In POLIMI Graduate School of Management – aggiunge Luigi Gangitano, Responsabile dell’Innovazione Digitale presso la business school – abbiamo sempre posto grande attenzione ai nostri studenti, rendendo unica l’esperienza di community. Con l’adozione di strumenti digitali innovativi, siamo riusciti a rendere ogni interazione tra noi e loro il più semplice, fluida e intuitiva possibile. In una parola: smart. Il nostro obiettivo principale è quello di garantire che gli studenti possano dedicarsi completamente alla loro crescita professionale, semplificando le attività operative. Siamo costantemente impegnati nell’innovazione digitale e lavoriamo ogni giorno per modernizzare l’esperienza che offriamo. Come avviene per i servizi nativamente digitali, tutte le interazioni sono integrate in un’unica piattaforma, facilmente accessibile e sempre a portata di mano. In questo modo, riusciamo a creare un’esperienza didattica e gestionale moderna, efficiente e orientata al futuro, che permette ai nostri studenti di concentrarsi solo su ciò che conta davvero: la loro crescita e il loro successo”.