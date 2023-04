Atos Italia diventa Lutech Advanced Solutions

Lutech ha perfezionato l’acquisizione di Atos Italia S.p.A, che contestualmente cambia ragione sociale e brand, diventando Lutech Advanced Solutions S.p.A.

L’acquisizione di Lutech Advanced Solutions permette di rafforzare l’offerta del Gruppo grazie alle competenze complementari in settori strategici come, ad esempio, Energy e Telco & Media, e in ambiti tecnologici come Digital Twin, Hyper Automation, High Performance Computing, Workplace Management e Business Platform. La combinazione delle competenze e delle risorse nel Gruppo Lutech dà vita a un nuovo top player del mercato digitale in Italia, leader di innovazione a supporto della trasformazione e della crescita di aziende e Istituzioni.

“Questa operazione rappresenta una importante pietra miliare nella nostra strategia di crescita, e siamo orgogliosi di avere Lutech Advanced Solutions nel nostro Gruppo per la costruzione di un futuro più digitale per il nostro Paese.” ha dichiarato Tullio Pirovano, Presidente Esecutivo del Gruppo Lutech e Presidente di Lutech Advanced Solutions. “Con Lutech Advanced Solutions, il Gruppo Lutech diventa una realtà ancora più completa e in grado di offrire un’offerta digitale di alto livello, pronta a cogliere le più grandi opportunità della transizione digitale delle aziende e istituzioni italiane ed europee”.

“Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo della nostra storia e di lavorare insieme, dando vita al nuovo top player italiano dei servizi digitali”, ha dichiarato Giuseppe Di Franco, Consigliere Delegato del Gruppo Lutech e Amministratore Delegato di Lutech Advanced Solutions. “Lutech è una realtà consolidata ed autorevole nel panorama italiano del settore digital, e beneficiando anche della partnership estesa con il Gruppo Atos siamo ora in grado di servire ancora meglio le aziende nel loro viaggio nella trasformazione digitale”.