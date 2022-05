Asus svela i nuovi notebook Zenbook e Vivobook: portabilità e potenza

Sono numerose le novità di Asus, che ha annunciato la nuova lineup di notebook premium potenti e compatti Zenbook e la nuova gamma di notebook Vivobook, con uno stile e colori esclusivi.

Le serie Zenbook Pro e Zenbook S offrono prestazioni elevate in design sottili e leggeri, display OLED e un nuovo look moderno. Inoltre, arriva quello che l’azienda presenta come lo Zenbook più potente di sempre: il modello flagship Zenbook Pro 16X OLED con il nuovo design AAS.

I nuovi Asus Vivobook Pro presentano display OLED 120 Hz, CPU Intel Core fino a i9 H-Series o AMD Ryzen 9 H-Series, e Asus DialPad.

Mentre i nuovi Asus Vivobook S sono laptop ultrasottili e leggeri, eleganti e colorati, con display OLED fino a 120 Hz, e CPU Intel Core i7 H-Series o AMD Ryzen 9 H-Series.

I nuovi notebook premium Asus Zenbook

Le nuove gamme Zenbook Pro e Zenbook S includono laptop standard, convertibili e a doppio display di dimensioni comprese tra 13 e 17,3 pollici.

Sono tutti caratterizzati da un design nuovo e moderno e dai più recenti processori ad alte prestazioni Intel Core serie H o AMD Ryzen 6000 serie H, GPU fino alle Nvidia GeForce RTX serie 30 con i vantaggi dell’ecosistema Nvidia Studio, oltre a una serie di innovazioni che migliorano prestazioni e produttività.

Tra le diverse funzioni, gli utenti possono accedere a strumenti esclusivi di Nvidia come Nvidia Omniverse per l’editing e la collaborazione in 3D, Nvidia Broadcast per il live streaming e Nvidia Canvas per la pittura di paesaggi assistita dall’intelligenza artificiale.

Le gamme 2022 Zenbook Pro e Zenbook S sono caratterizzate da un look che Asus ha denominato “modern Zen“: completamente rivisto, conferisce un aspetto minimalista e sofisticato.

Oltre che dai processori, le prestazioni sostenute – con un TDP (Thermal Design Power) combinato fino a 140 W a seconda del modello – sono assicurate anche da nuove e migliorate tecnologie di raffreddamento in tutta la gamma.

Inoltre, Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) e Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) introducono il nuovo Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra), un meccanismo innovativo di auto-inclinazione che solleva il touchscreen secondario ScreenPad Plus o la tastiera ErgoSense per consentire un raffreddamento e un’ergonomia migliori.

Il modello di punta della nuova lineup è l’Asus Zenbook Pro 16X OLED, un portatile per creatori di contenuti che offre diverse caratteristiche progettate per aiutare la creatività in movimento, tra cui il meccanismo AAS Ultra per le massime prestazioni.

Ha un design unibody compatto e resistente, in lega di alluminio di grado aerospaziale di serie 6000 lavorato a CNC, per un peso complessivo di 2,4 kg e uno spessore di 16,9 mm, per una migliore portabilità.

Asus Zenbook Pro 16X OLED è un laptop validato da Nvidia Studio, alimentato da un processore fino a Intel Core i9 12900H di 12a generazione e da una GPU fino a Nvidia GeForce RTX 3060.

Il nuovo sistema di raffreddamento Asus IceCool Pro utilizza due silenziose ventole IceBlades, ciascuna con 97 pale curvate realizzate in stampa 3D. Queste raffreddano la camera di vapore e l’heat-pipe da 5 mm della CPU e della GPU, e l’aria calda viene espulsa in modo efficiente attraverso il nuovo meccanismo AAS Ultra, con la sua alzata di 14,5 mm che inclina anche la tastiera di 7°.

Il risultato è che la CPU e la GPU possono funzionare fino a un TDP combinato di 140 W in modalità Performance senza throttling, e possono lavorare sotto i 40 dB in modalità Standard.

La batteria ad alta capacità da 96 Wh fornisce fino a 10 ore di autonomia per garantire che l’Asus Zenbook Pro 16X OLED superi anche le giornate di lavoro più impegnative.

Il nuovo Zenbook Pro 16X OLED è dotato di uno schermo touchscreen 4K OLED HDR 60 Hz 550-nit Dolby Vision 16:10, che è Pantone Validated per la resa dei colori, ha un gamut DCI-P3 al 100%, ed è certificato VESA DisplayHDR True Black 500 per neri profondi.

Il nuovo Zenbook Pro 14 Duo OLED è un portatile a doppio schermo potente e compatto. Oltre allo schermo OLED 2.8K 120 Hz da 14,5 pollici, il nuovo Zenbook Pro 14 Duo OLED è dotato di un display touchscreen secondario ScreenPad Plus da 12,7 pollici di nuova generazione, più grande e luminoso. Questo è combinato con il design AAS Ultra auto-tilting, che migliora sia il raffreddamento che l’ergonomia.

Per gli utenti che richiedono un display più grande, l’Asus Zenbook Pro 15 Duo OLED da 15,6 pollici (UX582) è stato aggiornato per il 2022 e dispone ora di processori fino a Intel Core i9-12900H di 12a generazione con un GPU fino a Nvidia GeForce RTX 3060.

In aggiunta ai modelli da 14,5 pollici e 16 pollici, la serie Zenbook Pro si arricchisce con il nuovo laptop convertibile Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) da 15,6 pollici e il nuovo Zenbook Pro 17 (UM6702), il primo Zenbook con schermo da 17,3 pollici.

La serie Asus Zenbook S, sottile e leggera, guadagna due nuovi modelli da 13,3 pollici progettati per la massima portabilità.

Sono: il convertibile 2-in-1 Zenbook S 13 Flip OLED e il nuovo Zenbook S 13 OLED.

I nuovi Vivobook Pro e S

La serie Vivobook Pro di Asus è progettata per offrire elevate prestazioni ai giovani creatori di contenuti.

I nuovi modelli per il 2022 includono il Vivobook Pro 16X OLED con schermo da 16 pollici (N7601/M7601), il Vivobook Pro 15X OLED con schermo da 15,6 pollici (K6501/M6501), il Vivobook Pro 14X OLED da 14,5 pollici (N7401), il Vivobook Pro 16 OLED da 16 pollici (K6602) e il Vivobook Pro 15 OLED da 15,6 pollici (K6502/K6500/M6500).

Offrono componenti ad alte prestazioni, tra cui processori fino a Intel Core 12a generazione i9 12900H o AMD Ryzen 9 6900HX con un massimo di 32 GB di RAM DDR5, scheda grafica fino a Nvidia GeForce RTX 3070 Ti e un’archiviazione fino a SSD PCIe 4.0 da 2 TB.

La tecnologia termica Asus IceCool Pro permette inoltre ai creatori di contenuti di sfruttare un TDP totale combinato di CPU e GPU fino a 140 W.

Tutti i display sono Pantone Validated, certificati VESA DisplayHDR True Black 600 e offrono una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Per una migliore cura degli occhi, sono anche certificati TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu.

I notebook della serie Vivobook S sono i più sottili e leggeri della famiglia Vivobook di Asus, con un profilo dello chassis che può misurare appena 17,9 mm di spessore e un peso che scende fino a 1,6 kg. Sono laptop della categoria thin and light, ma in grado di offrire una CPU con TDP di 45 W.

La lineup della serie Vivobook S 2022 comprende il Vivobook S 14X OLED da 14,5 pollici (S5402/M5402), il Vivobook S 16X OLED da 16 pollici (S5602/M5602), il Vivobook S 14 OLED da 14 pollici (K3402/M3402) e il Vivobook S 15 OLED da 15,6 pollici (K3502/M3502).

Questi computer portatili dispongono di coperchi in metallo per i modelli S 14/15, mentre i modelli premium S 14X/16X utilizzano questo materiale per l’intero telaio.

Il nuovo design dello chassis presenta una scelta di nuovi colori moderni e il logo in rilievo sul coperchio.

I componenti ad alte prestazioni includono CPU fino a Intel Core i7 12700H di 12a generazione (con certificazione Intel Evo su modelli selezionati) o AMD Ryzen 9 6900HX, insieme alla grafica Intel Iris Xe o AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 incrementabile e un SSD PCIe da 1 TB.

Leggi tutti i nostri articoli su Asus