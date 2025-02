ASUS annuncia gli occhiali intelligenti AirVision M1

ASUS ha reso disponibile AirVision M1, un nuovo modello di occhiali intelligenti progettato per offrire un’esperienza visiva avanzata, sia in ambito lavorativo che per l’intrattenimento. Il dispositivo, caratterizzato da un design leggero e confortevole, introduce una modalità di interazione digitale che combina un’ampia visualizzazione con un’elevata qualità dell’immagine. AirVision M1 è stato riconosciuto con il Good Design Award 2024 e il Sustainable Tech Special Award al Computex 2024 Best Choice Award.

AirVision M1, caratteristiche del display e visibilità

Gli AirVision M1 offrono un display virtuale da 100 pollici con una copertura DCI-P3 del 95% e una luminosità fino a 1100 nit. Il dispositivo è pensato per adattarsi a diversi scenari d’uso, dalla produttività al gaming, fornendo un’elevata qualità dell’immagine e un’ampia gamma di colori.

Le lenti integrate garantiscono una trasparenza del 60%, consentendo agli utenti di mantenere il contatto visivo con l’ambiente circostante. È inoltre possibile applicare filtri magnetici oscuranti per un’esperienza più immersiva.

Il dispositivo ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland, grazie a tecnologie pensate per ridurre l’affaticamento visivo, rendendo l’uso prolungato più confortevole. Gli occhiali sono inoltre dotati di altoparlanti integrati e di un microfono con cancellazione del rumore, per migliorare la qualità dell’audio nelle comunicazioni e nella riproduzione di contenuti multimediali.

Integrazione con dispositivi e produttività

Gli AirVision M1 sono compatibili con notebook dotati di connessione USB-C con uscita video, supportando configurazioni multischermo per migliorare la produttività. È possibile visualizzare fino a otto schermi virtuali contemporaneamente, personalizzando dimensioni e proporzioni in base alle proprie esigenze.

Con un peso di 87 grammi, il dispositivo è progettato per essere leggero e confortevole, favorendo un utilizzo prolungato senza affaticare chi lo indossa.

Esperienza di gioco con AirVision M1

Gli AirVision M1 possono essere utilizzati anche in ambito gaming, soprattutto in combinazione con dispositivi come ROG Ally o ROG Phone. Il display avanzato consente di migliorare l’esperienza di gioco, offrendo un livello di coinvolgimento superiore senza compromettere il comfort visivo.

Personalizzazione dell’esperienza utente

L’applicazione AirVision, disponibile per dispositivi Windows, permette di personalizzare diversi parametri visivi, come la dimensione e distanza dello schermo, la regolazione della distanza interpupillare e il posizionamento del display. Questa flessibilità consente di adattare il dispositivo a diverse esigenze d’uso.

Disponibilità e prezzo

Gli ASUS AirVision M1 sono disponibili a partire da 699,00 € IVA inclusa presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ASUS.