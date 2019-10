Asp Italia amplia i propri servizi, partnership con Docfinance

Asp Italia ha annunciato una nuova partnership con Docfinance.

In un periodo storico in cui la competizione si fa sempre più ampia e serrata, gestire correttamente il rischio finanziario risulta di importanza vitale per tutte le imprese.

Pertanto tenere sotto controllo la finanza aziendale è il maggiore impegno che tanto gli imprenditori, quanto gli amministratori, devono porsi costantemente.

Grazie alla integrazione del software ERP D.Net di ASP Italia, con DocFinance si ottiene

una gestione integrata e strategica dell’azienda.

Ricordiamo che D.Net è una soluzione gestionale multilingua, multidivisa e multisocietaria, adattabile a qualsiasi settore merceologico. L’utilizzo di un ERP in modalità cloud consente alle aziende di focalizzarsi sulla gestione dei processi di business senza doversi preoccupare di tutti gli aspetti infrastrutturali e tecnologici necessari.

DocFinance fornisce una fotografia on line della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni; grazie all’inclusione dei servizi di corporate banking, consente di interfacciarsi in

modo diretto con le banche. Il monitoraggio costante, la disponibilità on line dei saldi per valuta e l'automazione offrono all’impresa un migliore potere di negoziazione, confermato anche grazie al controllo sistematico del costo del denaro e dei servizi.