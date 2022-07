Ascom acquisisce la società francese Appliware e cresce nel campo del software

Ascom ha acquisito Appliware, la software house francese fornitrice della soluzione software Ofelia rivolta ai contesti complessi in ambito ospedaliero, assistenza di lungo termine e industriali.

Appliware è un partner commerciale di lunga data, strettamente legato ad Ascom. L’acquisizione arricchirà la suite di software di Ascom con l’introduzione di una soluzione di allerta e allarme all’avanguardia e accelererà ulteriormente la crescita di Ascom nell’ambito delle soluzioni software finalizzate all’ottimizzazione dei flussi di lavoro e ad una corretta e funzionale gestione di allarmi ed eventi.

Appliware ha un’ampia base installata in Europa Occidentale con le soluzioni software Ofelia e Mercury. In particolare, con l’integrazione di Ofelia sul mercato italiano Ascom potenzia il proprio portfolio e aggiunge all’offerta di soluzioni software una piattaforma cloud-based competitiva e a prova di futuro.

Ofelia rappresenta una soluzione flessibile e modulare con prodotti che vanno dall’allarmistica di base a soluzioni di monitoraggio o predittivi di fascia superiore per acute and long-term care e per il settore enterprise. Il nuovo software consiste in una piattaforma di gestione degli allarmi ben integrata ad alta disponibilità, multi-tenancy e con supporto cloud, progettata per migliorare i flussi di lavoro complessi e time-critical.

Ascom e Appliware, le dichiarazioni dei top manager

Nicolas Vanden Abeele, CEO di Ascom, ha dichiarato: “Questa acquisizione rappresenta una importante pietra miliare all’interno della nostra strategia che ci vede impegnati nell’arricchire ulteriormente le nostre soluzioni software e nell’aumentare il nostro impatto e il nostro successo sul mercato. Ofelia sarà un importante strumento per la nostra strategia di crescita nel campo del software e siamo lieti di aggiungere una soluzione così all’avanguardia nel portfolio Ascom”.

“La nuovissima piattaforma Ofèlia per la supervisione e ottimizzazione della gestione di tutti i tipi di allarmi in contesti critici, che abbiamo di recente lanciato sul mercato, rappresenta la risposta alle esigenze del mercato, perché contribuisce concretamente a ridurre rischi e costi della sicurezza migliorando le prestazioni nei contesti industriali e sanitari più complessi” conclude Francesco Deventi, Sales Director di Ascom UMS Italia.

Entrambe le parti hanno deciso di non rivelare i dettagli finanziari della transazione