Ascom annuncia l’integrazione dei telefoni IP-DECT con Microsoft Teams

Il fornitore di soluzioni ICT di comunicazione wireless on-site Ascom ha annunciato che la propria gamma di telefoni IP-DECT di livello enterprise può essere d’ora in poi perfettamente integrata con il Gateway SIP di Microsoft Teams, abilitando le funzioni di chiamata Teams e di allarme personale sui dispositivi Ascom.

Teams è la piattaforma di Unified Communications as a Service (UCaaS) basata sul cloud, con centinaia di milioni di utenti attivi. Per le organizzazioni che hanno bisogno di aggiungere un servizio VoIP wireless, Ascom aiuterà a progettare e implementare un nuovo sistema IP-DECT, integrato al loro tenant di Teams.

“Questo accordo tra Ascom e Microsoft rappresenta una grande opportunità sia per i nostri clienti sia per i nostri partner, aziende e organizzazioni che si affidano a comunicazioni mission-critical in ambienti difficili. Significa che gli utenti Microsoft Teams ottengono il meglio di entrambi i mondi: i vantaggi di Teams in termini di costi e facilità d’uso in combinazione alla comprovata affidabilità dei nostri telefoni sulle reti DECT ad alta operatività“, ha dichiarato il CEO di Ascom Nicolas Vanden Abeele.

Le organizzazioni con un sistema IP-DECT Ascom esistente – ha affermato l’azienda – possono salvaguardare il loro investimento e beneficiare di un servizio continuo durante la migrazione del loro sistema telefonico a Teams. La migrazione avviene in modo agevole e senza interruzioni: è sufficiente un semplice aggiornamento del sistema e una riconfigurazione.

“Microsoft Teams si propone di mettere in contatto le persone e di avvicinarle. Questa integrazione consente ai clienti di utilizzare i loro dispositivi DECT Ascom come endpoint di Teams, beneficiando al contempo delle funzionalità di comunicazione e collaborazione di Teams“, ha commentato Pete Daderko, Director of Product Marketing, Microsoft Teams Phone di Microsoft.

L’accordo di integrazione – ha spiegato l’azienda – riguarda i seguenti telefoni IP-DECT Ascom: Ascom Myco 3 smartphone, Ascom d43, Ascom d63, Ascom d81, Ascom d81Ex, Ascom d83 e Ascom d83ex.